Lazio, Neto: "Voglio aiutare la squadra. Facile giocare con compagni così"

© foto di Federico Gaetano

Nel post partita di Lazio-Empoli, il centravanti biancoceleste Pedro Neto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono entrato per aiutare la squadra per fare il meglio ed ottenere la vittoria: ci siamo comportati molto bene. Mi sento bene alla Lazio perché sto raccogliendo più minuti, ma lavorerò sempre di più per avere più opportunità. Giocando si impara sempre, resterò tranquillo per entrare in altre gare e svolgere quel che mi chiede il mister. È facile giocare con calciatori di questa qualità. Per me è molto emozionante giocare con una squadra forte come la Lazio, abbiamo dei tifosi incredibili”.