Lazio, niente Cittadella per Lorenzo Filippini: va alla Cavese

© foto di Federico De Luca

Sembrava in dirittura d’arrivo la trattativa tra Lorenzo Filippini e il Cittadella. Ma l’affare non si chiuderà. Il terzino ex Primavera, finito ai margini dopo aver svolto coi biancocelesti anche il ritiro di Auronzo di Cadore, ha comunque già trovato una nuova squadra. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, l’esterno classe ’95 ripartirà dalla Cavese nel girone C di Serie C. Prestito secco fino al prossimo giugno la formula con il contratto, in scadenza nel 2019, che è stato prolungato di un anno.