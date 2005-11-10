Lazio, Nuno Tavares: "Gattuso ci ha cambiato, ha portato fiducia e si vede in campo"
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Antonino Sergi
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ieri alle 23:56Serie A
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18.10.2026 23:56Serie A
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Protagonista del successo contro la Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato così il terzino della Lazio Nuno Tavares: "Gattuso ha cambiato la squadra, il modo di fare gruppo e come unione. Ha portato fiducia, per me è troppo importante. Si vede in campo che siamo uniti, facciamo le cose giuste. In questa settimana abbiamo fatto un grande lavoro".
Che rapporto hai con Gattuso?
"Mi dice che devo difendere e poi mi lascia fare quello che voglio davanti, se non prendiamo gol è meglio".
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