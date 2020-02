Lazio, Parolo: "Chi ha giocato meno si è fatto trovare pronto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match vinto sul campo del Parma, il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha commentato così il risultato ai microfoni di Lazio Style Radio: "C'era voglia di vincere di far bene, sono contento per chi ha giocato meno che si è fatto trovare pronto - ha esordito -. Questo fa da sprono a chi fin qui non ha trovato molto spazio, è una dimostrazione importante del fatto che siamo tutti pronti a scendere in campo. La mia chance? L'ho colpita troppo bene, sono contento di aver portato a casa il risultato, certo che se avessimo preso il gol poco dopo mi sarebbero girate (ride, ndr). Il Parma è una squadra fisica gioca su palla alta, siamo stati tosti, li abbiamo affrontati a viso aperto”, ha concluso.