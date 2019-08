© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle colonne de Il Messaggero, il ds della Lazio Igli Tare è in pressing per Emanuel Vignato del Chievo. Il club biancoceleste - si legge - ha superato la concorrenza del Milan, con Lotito pronto a versare 5 milioni di euro nelle casse del club clivense.