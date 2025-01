Lazio, proseguono i guai fisici per Patric: stop lungo, Fabiani si muove sul mercato

vedi letture

Non migliorano affatto le condizioni di Patric. Il Messaggero in edicola oggi ha analizzato quanto è accaduto: lo spagnolo è ancora tormentato dall'inspessimento al tendine del malleolo, oggi tornerà da Barcellona dopo le cure del Prof. Cugat. Come annunciato già dal diesse Fabiani, il giocatore lunedì sarà a Formello. Se il trattamento a cui si è sottoposto, però, non darà i frutti sperati, il centrale potrebbe rischiare di operarsi: probabile dunque che possa terminare la sua stagione anticipatamente.

Si tratterebbe di uno stop particolarmente lungo, per questo la Lazio nelle ultime settimane sul mercato ha cercato anche profili per la difesa (come Kike Salas e Faes). Ieri il ds Fabiani ha parlato del momento dei capitolini: "C’è ancora tanta strada da fare e c’è molto da lavorare, nel prossimo futuro con un pizzico di fortuna che ci vuole sempre andremo a individuare quei calciatori funzionali per il fabbisogno della Lazio. Non mi sono mai esaltato in questo girone d’andata, né in Serie A né in Europa, il calcio è pronto a smentirti e per questo vivo le vittorie così come le sconfitte anche se vincere mi fa dormire meglio".