Podcast TMW Emergenza Juventus: come cambia la difesa dopo l'infortunio di Federico Gatti

Il ko di Federico Gatti apre una vera e propria voragine in vista di questo prossimo mese (forse un mese e mezzo) per la Juventus. Come lo affronterà la formazione ora allenata da Igor Tudor dopo la frattura composta del centrale ex Frosinone? Proviamo a spiegarlo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Dopo l'infortunio rimediato sabato, il difensore della Juventus Federico Gatti si è sottoposto ad esami strumentali nella mattinata odierna. Di seguito il comunicato diffuso dalla società bianconera: “Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”.

"Gli esami hanno rilevato una microfattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare il prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandato! Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione", ha scritto su Instagram il centrale bianconero.