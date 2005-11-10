Lazio, prova di identità: a Torino per l'esame Juve per cercare conferme

Non chiamatela prova di maturità. Piuttosto quella di stasera all'Allianz Stadium contro la Juventus sarà una prova di identità per la Lazio di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è stato chiaro nella conferenza stampa di ieri, la priorità va alla prestazione e al modo che avrà la sua Lazio di stare in campo nell'arco dei novanta minuti. "A me interessa il coraggio, dovremo fare una partita di mentalità senza paura. Sono più forti di noi, ma voglio vedere una squadra che se la gioca e ribatte colpo su colpo" ha detto ieri Gattuso presentando così una sfida tutt'altro che semplice. La Juventus è reduce dalla vittoria di giovedì in Europa League, le scorie fisiche sono state messe in secondo piano dalla rimonta concretizzata al 90esimo con il gol di Kolo Muani. Per la Lazio invece una settimana fatta di grande intensità: "Abbiamo aumentato il minutaggio in allenamento e i giri del motore" ha confermato Gattuso, aggiungendo poi che la squadra non deve "avere quei black-out di 15-20 minuti che sta avendo".

Lazio, le scelte di Gattuso: una sola novità rispetto al Monza

La rifinitura di ieri mattina al centro sportivo di Formello ha confermato le indiscrezioni che arrivavano durante la settimana. Gattuso cambierà pochissimo rispetto alla formazione che ha battuto il Monza una settimana fa, con la sola novità in difesa visto il ritorno dal primo minuto di Josip Sutalo. Il croato, tenuto precauzionalmente a riposo dopo gli impegni con la nazionale, torna al fianco di Provstgaard in un quartetto completato da Floriani Mussolini e Nuno Tavares davanti a Mandas. A centrocampo ancora panchina per Cataldi, che potrebbe però avere i primi minuti in stagione a gara in corso. Davanti alla difesa ci sarà dunque nuovamente spazio per Belahyane, con gli intoccabili Taylor e Frattesi a completare il terzetto. Confermato in blocco anche l'attacco visto col Monza, con Isaksen e Zaccagni ai lati di Noslin, mentre Pinamonti partirà ancora dalla panchina.