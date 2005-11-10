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Lazio, stasera la prova di maturità: per Gattuso c'è il rischio "bastonata sui denti"

Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
24.10.2026 06:30Serie A
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"Se pensiamo di gestire la partita prendiamo una legnata sui denti che ci ricorderemo a lungo" così Gattuso ha presentato la sfida di stasera con il Parma
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A chi si chiedeva quale atteggiamento avrà in campo questa sera la Lazio contro il Parma ha prontamente risposto Gennaro Gattuso dopo la prima domanda nella conferenza stampa di ieri a Formello. "Se pensiamo di gestire la partita prendiamo una legnata sui denti che ci ricorderemo a lungo". Un messaggio forte e chiaro per tutto il gruppo squadra, che anche nella rifinitura di ieri ha tenuto alti i ritmi. Intensità che spinge anche lo staff tecnico a frenare sul rientro degli acciaccati, con Rovella e Marusic che vedono ulteriormente rinviato il loro ritorno in gruppo. "Sappiamo e conosciamo bene i tipi di allenamento che stiamo facendo, devono essere pronti ed è inutile far venire uno in campo e poi dopo due giorni ci piangiamo addosso" ha spiegato Gattuso, aggiungendo che "Rovella e Marusic tra 4-5 giorni faranno dei parziali con noi, quindi saranno a disposizione" mentre per Gudmundsson ci vorrà ancora qualche giorno.

Lazio, conferme per l'undici visto con la Juventus

Non ci saranno novità di formazione rispetto all'undici che ha battuto 3-0 la Juventus a Torino. "Per noi la priorità è domani, poi ho parlato col mio staff e sicuramente dovremo fare delle scelte. La priorità è la partita di domani, poi già da domenica dovremo fare delle valutazioni". Valutazioni che saranno fatte in viste di Reggio Emilia, mentre questa sera sarà in campo la stessa linea difensiva davanti a Mandas, con Floriani e Tavares sulle corsie ai lati della coppia composta da Sutalo e Provstgaard. Taylor è uscito acciaccato da Torino, ma ha recuperato e giocherà nel terzetto di centrocampo con Frattesi e Belahyane. L'olandese potrebbe essere il primo cambio del match. lasciando spazio a Dele-Bashiru. L'altro olandese è nettamente avanti nel ballottaggio in attacco, con Pinamonti che dovrebbe poi prendere il posto di Noslin martedì nella sfida da ex a Reggio Emilia. Nessun dubbio sugli esterni, conferme per Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra con il rientro tra i convocati di Matteo Cancellieri.

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