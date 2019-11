© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport direttamente dal ritiro della Nazionale albanese a Durazzo. Il biancoceleste si è detto emozionato di scendere in campo nello stadio dove si ritirò suo padre e ha parlato del Mondiale 2022 come il vero obiettivo della sua Nazionale allenata dal "maestro" Reja.

La Lazio - "Il Lecce protesta ma non era rigore", ha affermato parlando del suo club e se Simone Inzaghi non ricorda le sue parate, come detto dal tecnico biancoceleste, a Strakosha non importa, visto che la cosa che viene prima di tutto è la vittoria. Infine parole sui suoi colleghi: "Buffon il migliore di sempre, Handanovic quello attuale".