Lazio, Sutalo pronto a riprendersi la difesa: con Provstgaard la coppia del futuro

Il presente e il futuro della difesa della Lazio è un mix croato-danese. Nonostante le parole di Gennaro Gattuso, che più volte ha incensato l'intera batteria di centrali a sua disposizione, Josip Sutalo e Oliver Provstgaard sono e saranno i riferimenti al centro. Il croato è reduce da un parziale turno di riposo contro il Monza, con il tecnico calabrese che lo ha voluto risparmiare dopo gli impegni con la nazionale. Sutalo è arrivato a Roma in ritardo di condizione ad agosto per un problema al polpaccio accusato dopo il Mondiale che ne ha compromesso la preparazione. Tornato a disposizione a inizio settembre, da quel momento Gattuso lo ha schierato da titolare con Milan e Venezia con ottimi risultati. Il croato è entrato poi dalla panchina al posto di Provstgaard contro il Monza e con la Juventus domenica allo Stadium è pronto a tornare titolare.

Lazio, il futuro è la coppia Sutalo-Provstgaard: le nazionali confermano

Per una Lazio che fatica ad avere vetrina internazionale, la coppia di difensori centrali è forse l'unica certezza anche a livello di nazionale. Degli otto che sono partiti nell'ultima sosta, solo quattro hanno avuto minutaggio con continuità. Oltre a Frattesi e Isaksen, sono stati proprio Sutalo e soprattutto Provstgaard i più impegnati. Il croato ha giocato due partite da titolare e uno spezzone, mentre il classe 2003 con la Danimarca non ha saltato un minuto. Testimonianza di come stia crescendo Provstgaard, elemento giovane che può diventare importante anche in ottica mercato. Con Sutalo forma una coppia che ha ancora margini di miglioramento, ma che ha dimostrato qualità e potenziale importante. Gattuso lo sa, così come sa di poter contare su Diogo Leite e Doekhi in caso di necessità. I titolari però sono Sutalo e Provstgaard, attesi dall'esame Juventus domenica a Torino.