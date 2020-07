Lazio, trattativa nel vivo per Borja Mayoral ma piace anche Lasagna

La prossima settimana è previsto l'incontro decisivo per il possibile approdo alla Lazio di Borja Mayoral, con i biancocelesti che vorrebbero acquistare per 10 milioni, la metà di quanto chiede il Real Madrid. La trattativa potrebbe chiudersi con l'inserimento di alcuni bonus che alzino la parte fissa proposta da Tare, che però intanto si guarda intorno per eventuali alternative. Piace molto Kevin Lasagna dell'Udinese, stimato da Inzaghi ormai da tempo e potenziale rinforzo da inserire in rosa anche a prescindere dallo spagnolo. A riportarlo è Il Messaggero.