Le grandi trattative del Parma - 2018, Bruno Alves proposto dall’agente diventa una colonna

E’ l’estate 2018 e il Parma, dopo una rincorsa clamorosa durata solo tre anni, festeggia la promozione in Serie A grazie alla vittoria di La Spezia e il contemporaneo suicidio del Frosinone. Al Direttore Faggiano tocca il compito di costruire una squadra che ancora vanta in rosa tanti protagonisti di quella cavalcata straordinaria, ma profili che alla stragrande si sono costruiti una carriera nelle leghe minori. In più, il Direttore deve fronteggiare un problema in più, perché quella promozione viene messa in discussione dopo la denuncia da parte dello Spezia di alcuni messaggi “compromettenti” inviati da Calaiò proprio alla vigilia di Spezia-Parma. La vicenda si trascinerà fino a metà agosto, costringendo il Parma a costruire quella squadra proprio nelle ultime settimane di mercato. Ma, nel pieno del caos-messaggi, il Parma compie il suo primo colpo: dai Rangers Glasgow arriva il campione d’Europa Bruno Alves.

Bruno Alves, 37 anni, dopo l’avventura di due anni prima a Cagliari si era trasferito in Scozia alla corte del connazionale Pedro Caixinha, poi esonerato a metà ottobre. In Scozia dimostra di essere ancora un difensore affidabile, mettendo insieme 20 presenze e una rete, aiutando la squadra a raggiungere il terzo posto. In estate Bruno ha la possibilità di riconfermarsi in Scozia, dove ha un contratto per altri due anni, ma, nonostante l’età avanzata, le offerte non mancano. La prima chiamata arriva da Benevento, dove il Presidente Vigorito sta costruendo una squadra pronta a puntare alla promozione, dopo la retrocessione di quell’anno. La proposta è allettante, ma Alves rifiuta anche per motivi di famiglia, avendo i bimbi piccoli. Sembra destinato a rimanere in Scozia quando Daniele Faggiano contatta Crescenzo Cecere, agente del portoghese. Faggiano chiede informazioni su un giocatore - ad oggi ancora sconosciuto - e Cecere gli propone Alves. Faggiano non ci pensa due volte e inizia a corteggiare il difensore, che, nonostante la situazione complessa che stava vivendo la società, accetta di buon gusto e inizia a spingere per il ritorno in Italia. Ai primi di luglio la fumata bianca, con Alves che firma un contratto fino a giugno con i crociati, ereditando la fascia da capitano di Lucarelli. A Parma Bruno Alves diventa un leader, giocando a livelli altissimi e confermandosi tra i migliori centrali della A. Non a caso infatti, nel gennaio della sua prima stagione in crociato, si fanno sotto sia l’Inter che la Juventus per strapparlo a D’Aversa, ma Alves ha già concluso la trattativa per il rinnovo, ringrazia e declina le proposte. Anche questa stagione prosegue con prestazioni di altissimo livello e, a dicembre, il club comunica il rinnovo per un’altra stagione, quando Alves avrà 40 anni. E chissà se sarà l'ultima.

