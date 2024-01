Le pagelle del Bologna - Ferguson, che visione. Thiago Motta paga solo l'errore di Posch

vedi letture

Risultato finale: Fiorentina-Bologna 0-0 (5-4 d.c.r.)

Skorupski 6,5 - Un portiere sempre sul pezzo, decide sempre bene il momento in cui uscire, che sia in presa alta o presa bassa. Un gatto nel finale dei tempi regolamentari quando interviene sul colpo di testa di Martinez Quarta.

Posch 5 - Si stacca bene e fa funzionare perfettamente la catena con Orsolini. Rivedibili alcune delle scelte finali, ma quando parte è un treno inarrestabile. La prova sarebbe sufficiente, ma è lui a sbagliare il rigore decisivo e a causare l'eliminazione dalla Coppa Italia: un errore che pesa tantissimo.

Beukema 6 - Fisicamente fortissimo, è bravo nell'andare a difendere nello spazio, scegliendo sempre il tempo giusto dell'intervento.

Lucumì 6 - Il posto da titolare gli mancava da un po', infatti all'inizio sembra un po' in difficoltà di fronte al pressing della Fiorentina. Poi si scioglie e diventa sicuro di sé, da lì non sbaglia niente. Dall'87' Calafiori 6,5 - Prosegue il suo magic-moment. Strabordante negli anticipi e nelle marcature, segna anche dagli undici metri. Spalletti ci sta facendo un pensierino e non è difficile capirne il motivo.

Kristiansen 6 - Solido dietro, non fa mancare il suo sostegno alla fase offensiva. Prova sufficiente.

Freuler 6 - Non brilla, ma il suo lo fa sempre. Thiago Motta lo tiene dentro per la sua esperienza nei momenti caldi, in campo è sempre un leader.

Aebischer 6,5 - Sapiente col pallone tra i piedi, si fa anche incursore nella ripresa. Bravo nel lavoro in fase di non possesso, con tanti ripiegamenti. Prestazione completa. Dal'87' Moro 6 - Essendo il più fresco, spende una corsa in più anche per i compagni. Una buona mezzora la sua.

Orsolini 5,5 - Colpisce un palo a inizio ripresa, regala un paio di giocate di fino (che stop di tibia a seguire dopo oltre 100'!) ma nei supplementari getta alle ortiche una grande chance. Croce e delizia.

Ferguson 6,5 - Ha una visione di gioco fuori dal comune che gli permette di trovare sempre una traccia giocando in avanti. E una saggezza da veterano nella gestione delle scelte di gioco. Non sembra un classe '99, ma un regista navigato.

Saelemaekers 5,5 - Che avesse gamba e tecnica l'aveva dimostrato già al Milan, ma quest'anno è evidente la crescita dal punto di vista tattico. Alla lunga però inizia a intestardirsi nel dribbling e perde troppi palloni.

Zirkzee 5,5 - Viene sempre fuori e, come al solito, risulta importantissimo per il gioco di Thiago Motta con le sue sponde. Ha doti tecniche fuori dal comune, ma oggi la grande pecca è nella finalizzazione: nel primo tempo sciupa una ghiotta occasione, poi colpisce una traversa e nella ripresa non è mai pericoloso.

Thiago Motta 6 - Nei 120 minuti, ai punti, avrebbe meritato qualcosa in più rispetto alla Fiorentina. Perché il Bologna gioca ancora bene, come sempre, ed più pericoloso. Zirkzee e Orsolini restano al palo. Poi ai rigori può succedere di tutto e perde la lotteria, ma restano le ottime sensazioni: il gioco non è sfumato, anzi, e continuando così torneranno anche i risultati.