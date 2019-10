Le pagelle del Lecce - Lapadula e Shakhov incantano, Tachtsidis ingenuo

© foto di Stefano Di Bella

Sampdoria-Lecce 1-1 (9' Lapadula, 91' Ramirez)

Gabriel 6,5 - Risponde subito presente su un tiro di Bonazzoli e fa capire di essere pronto all’ennesima prova da protagonista. I minuti passano, ma il portiere brasiliano non si deconcentra e salva più volte il risultato nel primo tempo. Incolpevole sull'1-1 di Ramirez.

Meccariello 6 - Corre tantissimo, senza risparmiarsi e dando un contributo prezioso in entrambe le fasi di gioco (Dall’86’ Rispoli s.v.).

Lucioni 6,5 - Partita perfetta fino al 91'. Il capitano e il suo Lecce, oggi, avrebbero senza dubbio meritato i tre punti.

Rossettini 6,5 - Stesso discorso anche per l'altro centrale della difesa salentina, bravo a fermare Quagliarella e Bonazzoli con una prova di grande personalità per più di un'ora e mezza.

Dell’Orco 6 - Prestazione ordinata sull’out mancino, impreziosita da un gran salvataggio in area pochi minuti prima del pareggio doriano.

Tabanelli 6,5 - Buon lavoro nelle due fasi per l’ex Cesena, cresciuto a dismisura nell’ultimo periodo e costante spina nel fianco a destra per la retroguardia doriana.

Petriccione 6 - Quanta personalità per il prodotto delle giovanili della Fiorentina, che gioca 90 minuti a testa alta senza mai sprecare un pallone. Tenta il miracolo sul colpo di testa di Ramirez, ma la sfera è già entrata quando Petriccione la allontana.

Tachtsidis 5,5 - È il barometro della squadra di Liverani, spazia su tutto il settore nevralgico del campo. È ovunque, ma al 70’ si fa espellere ingenuamente per doppia ammonizione perdendo almeno un voto e contribuendo al pareggio degli avversari, che prendono maggiore fiducia.

Shakhov 6,5 - Invenzione illuminante, quella con cui manda in porta Lapadula per l’1-0. Tecnico, funambolico e oggi anche decisivo: il trequartista ucraino è uno dei migliori in campo (Dal 69’ Mancosu 6 - Un salvataggio decisivo su un colpo di tacco di Quagliarella è più che sufficiente per dargli una sufficienza piena in pagella).

Falco 6,5 - Sfortunato a fine primo tempo, quando colpisce la traversa, ma il suo estro crea occasioni e pericoli a ripetizione per la difesa avversaria. Stasera gli manca solo il gol.

Lapadula 7 - Segna il suo primo gol in questa Serie A con una perfetta triangolazione con Shakhov. Esce malconcio per un colpo al fianco dopo aver stretto a lungo i denti (Dal 69’ Babacar 6 Si muove molto contro una Samp propensa più ad attaccare che a difendere, ma alla fine non riesce a pungere).