Le pagelle del Milan - Kessie straripante, Calhanoglu e Bonaventura danno qualità

vedi letture

Donnarumma 6,5 - Non può nulla sul tiro preciso di Kurtic, nella ripresa è decisivo per due volte sul 2-1.

Conti 6 - Buon inizio, con Leao forma un ottimo tandem sulla corsia destra. Ammonito nel finale, rischia il secondo giallo per un fallo su Gagliolo, convincendo Pioli a sostituirlo. (Dal 46' Calabria 6,5 - Gioca pulito, non soffre quasi mai gli avversari e si propone spesso in fase offensiva).

Kjaer 6 - Qualche piccola sbavatura nel primo tempo, nella ripresa dalle sue parti non si passa. Riscatto doveroso per un giocatore che sta facendo la differenza.

Romagnoli 6,5 - Sorpreso in occasione della rete di Kurtic, si riscatta nel secondo tempo firmando il gol del 2-1. Poi controlla bene le avanzate degli avversari.

Hernandez 6,5 - Più difesa che attacco, dove comunque si fa notare e rischia di colpire. Contiene bene Kulusevski, prova convincente. (Dall'80' Laxalt s.v.).

Biglia 6 - Torna titolare dopo quasi nove mesi e cuce bene il gioco. Diversi recuperi difensivi ma si perde Grassi in occasione del gol del Parma. (Dal 57' Bennacer 6,5 - Dinamismo e qualità, l'algerino entra in campo con il piglio giusto e aiuta il centrocampo nel momento più importante della partita).

Kessié 7,5 - Straripante, altra grande prova del centrocampista ivoriano, di gran lunga il migliore nel suo ruolo dopo il lockdown. Dalle sue parti non si passa, impreziosisce la prestazione con un gol bellissimo da fuori area.

Leao 5 - Parte bene in coppia con Conti, ma col passare dei minuti scompare e non si rende mai pericoloso. Prestazione insufficiente per il portoghese, da cui ci si aspetta più cattiveria e incisività. (Dal 61' Rebic 5,5 - Un po' svogliato, sbaglia diversi appoggi. Per sua fortuna la partita era già in cassaforte).

Bonaventura 6,5 - Firma un assist e dà tanta sostanza sulla trequarti. Nella ripresa è tra i migliori del Diavolo.

Calhanoglu 7 - Nel primo tempo vaga sulla trequarti senza incidere più di tanto. Nella ripresa è più concreto e riesce a segnare il gol del 3-1 con un bel tiro da fuori, dopo aver firmato l'assist per Romagnoli. (Dall'80' Krunic s.v.).

Ibrahimovic 6 - Il Parma è la sua vittima preferita in Serie A e vorrebbe festeggiare al meglio le 100 presenze con la maglia del Milan. Passa la maggior parte del tempo a rimproverare i compagni e spreca le poche palle che gli arrivano. Poco lucido, ma presenza sempre fondamentale.

Allenatore: Stefano Pioli 6,5 - Diciassette punti in sette partite al rientro dopo il lockdown. Il Milan vola e aggancia il Napoli in classifica; merito anche del suo allenatore, che ha saputo toccare le corde giuste, portando quasi tutti i membri della rosa ed esprimersi al meglio delle proprie possibilità. I risultati si vedono e gli danno ragione.