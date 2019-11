Le pagelle dell'Armenia U21 - Disfatta totale, si salva solo Bichakhchyan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aslanyan 4,5 - L'Italia è un uragano e il portiere se ne accorge subito, ma anche lui ci mette del suo. Sul gol di Del Prato, ad esempio, l'errore è suo. E tante altre piccole imprecisioni, come un paio di interventi ribaditi poi in rete in seconda battuta dagli azzurrini.

Mkrtchyan 5,5 - Il capitano prova a tenere a galla la squadra, ma non ci riesce. Tuttavia è uno di quelli che più s'impegna ad impensierire l'Italia.

Khachumyan 5 - Soffre a dismisura l'attacco pesante dell'Italia. Pinamonti gli va via spesso e volentieri.

Daniielian 5 - Da Palermo a Catania, ieri in panchina con la nazionale maggiore e ora titolare con l'Under 21. Ma anche lui alza presto bandiera bianca.

Grigoryan 5 - Sul suo lato Kean è implacabile. In difficoltà nel primo tempo, il terzino armeno evita l'insufficienza completa nella ripresa.

Geghmayan 4,5 - Dovrebbe far filtro, aiutare la difesa, dare un appoggio e controllare almeno una delle mezzali. Non gli riesce nulla di tutto ciò.

Movsesyan 5 - Evanescente, prova almeno ad aiutare in fase di non possesso con un po' di corsa all'indietro.

Bichakhchyan 6 - Il più talentuoso dei suoi, il più intraprendente, l'unico a salvarsi davvero e ad essere almeno sufficiente.

Khamoyan 5 - Non si vede quasi mai, quasi si nasconde dietro le maglie verdi degli azzurri.

Melkonyan 5,5 - Non tra i peggiori della partita, almeno i suoi tentativi sporcano i guantoni a Carnesecchi.

Hovhannisyan 4,5 - Completamente impalpabile. Nessun movimento degno di nota, nessuna assistenza, nessuna conclusione. Il nulla.