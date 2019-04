Le pagelle dell'Empoli - Dragowski para le mosche, Veseli salva il gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dragowski 8,5 - Grezzo stilisticamente nella prima frazione, non la tiene quasi mai. Ma non serve su de Roon e Freuler, così come su Ilicic con un guizzo d'istinto. Almeno quattro miracoli e otto parate importanti.

Veseli 7 - Errore da penna rossa al ventiseiesimo, quando stoppa per Zapata, ma poi si riprende salvando sulla conclusione a botta sicura di Freuler, un intervento che vale un gol.

Nikolaou 6,5 - Alla prima presenza in Serie A, si distingue con qualche bel lancio. Ma pure con dei passaggi rischiosi. Comunque apparizione molto positiva, fino a che sta in campo (dal 79' Rasmussen s.v.)

Dell’Orco 6,5 - Ringhia più o meno su tutte le caviglie, viene saltato da Ilicic in un paio di circostanze.

Di Lorenzo 6 - Si ritrova spesso a battagliare con Gosens, molto offensivo. Non nella sua miglior giornata, sbaglia anche un'occasione facile a poco dalla fine.

Traoré 6,5 - Rischia un calcio di rigore francamente evitabile, ma il Var gli concede il beneficio del dubbio (e della spalla). Tanto lavoro oscuro.

Bennacer 6,5 - Riesce quasi sempre a uscire da situazioni intricate, anche grazie alla propria qualità.

Krunic 6,5 - Prova a correre verso la porta in più di una circostanza, ma la sua posizione rischia spesso di sacrificarlo in fase difensiva.

Antonelli s.v. - Sfortunato, lascia il campo dopo tredici minuti e praticamente nessuno squillo, né offensivo né difensivo. Lascia il campo in lacrime (dal 13' Pasqual 6 - Il cliente è difficile, anche se conosciuto. Alle volte Ilicic gli va via, ma solo quando è sbilanciato)

Farias 6 - Ha subito una buona occasione, prendendosi tutto il campo possibile e poi rientrando sul destro: solo una grande parata di Gollini gli toglie l'esultanza dalla gola. Veloce, in qualche circostanza troppo, poi si fa male (dal 41' Oberlin 5,5 - Un po' troppo disordinato per dare fastidio, ci prova ugualmente ma non senza grossi risultati.)

Caputo 5,5 -Viene aiutato poco e niente dai compagni, sembra un leone in gabbia.