Le pagelle della Juventus - CR7 nel deserto. Cancelo più croce che delizia

Juventus-Ajax 1-1

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6.5 - La gioia dei fotografi della Johan Cruyff Arena: plastico nelle parate, efficace sulle conclusioni avversarie, inerme suo malgrado sul gol di Neres. Nel primo tempo uno splendido slancio ha strozzato in gola la gioia a Ziyech.

Cancelo 5.5 - L'assist è un cucchiaio per la chioma di Ronaldo, la palla persa una forchettata al cuore della Juventus: Neres ringrazia, scatta, dribbla, pareggia. Una gara in costante difficoltà in entrambe le fasi, un solo lampo non basta per giustificarne gli errori.

Rugani 6 - Il più pressato e pure quello più sotto pressione. Manica corta e piede educato, ha scritto in Olanda la prima pagina della sua nuova biografia da calciatore. Che è iniziata stanotte.

Bonucci 6 - Diversamente dall'abitudine, lascia al compagno di reparto l'incombenza della regia bassa. Più necessità che virtù: l'Ajax lo pressa senza sosta impedendone l'impostazione. Gioca sempre basso, forse troppo, Tadic è cliente tosto.

Alex Sandro 5.5 - Parte in quinta, poi s'ingolfa: Ziyech lo tiene basso, Veltman ne interrompe ogni velleità offensiva. Qualche carriera importante ma a conti fatti le occasioni create sono nulle, dalla sua invece gli olandesi abbassano la temperatura delle vene di Szczesny più volte.

Bentancur 6 - Allegri l'ha scelto per dinamismo, leve e quantità fisica. L'uruguaiano ha deciso di estrarre dal cilindro uruguaiano pure la qualità del gioco nello stretto, della testa alta, della palla in profondità. In un centrocampo in profonda difficoltà, ha lo stesso brio dei coetanei in biancorosso. E si vede.

Pjanic 5 - Se la regia di De Jong è hollywodiana, stasera scorda il ciak negli spogliatoi. L'Ajax ne interrompe ogni idea, ai primi vagiti. Pressato, strozzato, difficilmente è stato in una simile difficoltà con un'orda di avversari alle caviglie.

Matuidi 5.5 - Qualche sortita, qualche incursione, ha muscoli e cavalli ma davanti ha una diga ben strutturata come quella di Schone. Ten Hag non ha lasciato nulla al caso. S'infortuna ed è costretto a uscire. (dal 75' Dybala sv).

Bernardeschi 5.5 - Due occasioni nel primo tempo ma coi quasi non si scrive la storia. Allegri gli aveva chiesto costanza, concentrazione, tenuta mentale. Ha provato a strafare, talvolta, mancando l'obiettivo. Dopo l'infortunio di Matuidi, si sposta interno d'offesa. (dal 92' Khedira sv).

Cristiano Ronaldo 6.5 - Abbaglia Onana, un tuffo di fisicità, precisione, forza, bellezza. Non umano e disumano. La notte stellata della Juventus ha però lui come Sirio e poi un buio intenso. Chiama i compagni, si sbraccia, sgomita contro De Ligt. Una serata dove è rientrato, dove non era al top. Dove è stato ancora uomo copertina.

Mandzukic 5 - Uomo d'Europa, torre di Croazia. Stasera pende dalla parte sbagliata: braccato e ingabbiato dall'imberbe capitano De Ligt prima, pure Veltman ne soffoca ogni velleità offensiva quando Allegri decide di invertire gli addendi tattici davanti. (dal 60' Douglas Costa 6 - Mancava da troppo tempo dal campo per giudicarlo a tutto tondo. Contano gli episodi, allora: dopo il gol di CR7, il suo palo è la miglior occasione per la Juventus).