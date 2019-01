Le pagelle della Roma - Schick illumina, Pastore salva la faccia

Risultato finale: Roma-Entella 4-0

Olsen 6 - La Roma passa con il minimo sforzo. Quasi nessun affanno dalle sue parti, è però bravo e fortunato ad opporsi alla ribattuta da due passi di Eramo al diciassettesimo. Nel recupero alza il muro sul doppio tentativo di Icardi e Nizzetto.

Karsdorp 6,5 - Incoraggiato dalle fragilità di Cleur, esibisce le doti in incursione e non esita a sfondare quando scorge un corridoio. Mette lo zampino sul raddoppio con l'imbucata per Schick, che di tacco libera al tiro Marcano. Pilota automatico dopo l'intervallo.

Fazio 6 - Fa la voce grossa sulle palle alte, quanto basta per disinnescare le poche situazioni intricate imbastite dai biancocelesti. Amministra e guida la linea, contribuendo efficacemente ad un clean sheet mai seriamente in discussione. Dialogo proficuo con Marcano.

Juan Jesus s.v. - Dopo appena otto primi è costretto al forfait per un guaio muscolare. Lo rileva Marcano. (Dal 10' Marcano 6,5 - Gettato nella mischia al decimo, gli bastano sei minuti per rimediare un giallo per uno sgambetto al limite su Mota Carvalho. Rimedia nell'extra-time della prima metà con il mancino che vale il raddoppio).

Kolarov 6 - Spinta più intensa nella prima frazione: spalleggia a più riprese Kluivert, anche se è spesso grezzo nell'ultima scelta. Si adegua agli sviluppi della sfida, limitandosi a presidiare con attenzione il binario di sinistra a partita chiusa.

Cristante 6 - Vicino alla gioia personale in avvio con un diagonale radente che transita non lontano dal legno. Duetta a dovere con Pellegrini e fa valere il mismatch in palleggio con i centrocampisti opposti. Scolastico nella finale.

Lo. Pellegrini 6,5 - Lega i reparti e catalizza le transizioni dei suoi. Ispira la trama capitalizzata dal piattone di Pastore. A otto minuti dal novantesimo Di Francesco lo richiama per far spazio all'esordio di Riccardi. (Dall'82' Riccardi s.v.).

Under 6,5 - Esordisce con l'assist subitaneo per la perla di Schick. Qualità nello stretto che gli consentono di combinare a suo piacimento con i compagni sulla trequarti, anche se non eccelle nella rifinitura. (Dal 76' Zaniolo s.v.).

Pastore 6 - Approfitta a metà della chance concessagli da Di Francesco. Qualche eccesso di leziosità scatena i mugugni dell'Olimpico, ma salva una serata che rischia di farsi scomoda con il radente che fissa definitivamente il risultato sul quattro a zero.

Kluivert 6,5 - Chiamato in causa in extremis per il fastidio accusato nel riscaldamento da Perotti, arricchisce il bottino della sua serata con il doppio assist per Schick e Pastore. Mette sotto torchio Belli, che fatica terribilmente a trovare contromisure.

Schick 8 - Pronti via e illumina l'Olimpico con un colpo di tacco che indirizza la contesa dopo appena venti secondi. In chisura di primo tempo innesca Marcano con la medesima finezza. In avvio di ripresa trova il bis personale e mette in ghiaccio i quarti.