Le pagelle della Roma - Titanic giallorosso: disastro Olsen e Schick

Roma-Napoli 1-4 (2' Milik, 45'+2 Perotti (R), 49' Mertens, 55' Verdi, 81' Younes).

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 4 - La parata su Mertens a metà del primo tempo sembra la sveglia su una stagione difficile. Decide poi di tornare sul cuscino, con il gol del 2-1 di Mertens è un regalo di Pasqua in anticipo.

Santon 4.5 - Verdi impera sul suo out. Non supporta Schick e viene beccato dai tifosi dell'Olimpico a ogni tocco sbagliato. Non certo una gara da protagonista in positivo per l'ex terzino dell'Inter.

Fazio 4.5 - Il tempo che fa dalle sue parti è nuvoloso e con precipitazioni polacche: perde Milik in occasione del primo gol, dà costantemente la sensazione di non essere in una domenica indimenticabile. Il risultato finale conferma le impressioni di marzo.

Manolas 6 - Non parte con una condizione ottimale ma a giudicare dalle chiusure, dalle diagonali e dal piglio che ha, su Mertens e su Milik, sembra quello dei tempi migliori. Ricorda i violinisti del Titanic.

Kolarov 4.5 - La scorsa stagione il suo acquisto sembrò qualcosa di miracoloso per la Roma. Qualità sopraffine, esperienza necessaria al progetto. Solo che poi il tempo passa, anche per lui. Callejon e Ounas lo doppiano.

Nzonzi 4.5 - Ha un'occasione da due metri, da solo, davanti alla porta sguarnita. La spara sulla traversa di testa. E' la fotografia di una partita dove getta al vento ogni occasione d'interdizione, ogni possibilità di ripartenza. Ci prova, sì. Ma tentare nuoce, se i risultati sono questi.

De Rossi 5 - Il cuore oltre l'ostacolo, gli infortuni e la carta d'identità. L'impegno e gli sproni per i compagni sono quasi commoventi ma il silenzio dei non innocenti nei dintorni, di giallorosso vestiti, è preoccupante per il prosieguo della stagione. (dall'82' Kluivert sv).

Schick 4.5 - Conquista il rigore allungando l'arpione e da qui mezzo punto in più. Per il resto della sfida corre come un maratoneta, fatica come un triatleta, sprinta come un centometrista. Solo che non era il pomeriggio del Golden Gala (dal 63' Zaniolo 5.5 - Ha migliaia di attenuanti: l'età, il naufragio della Roma, il virus intestinale, le scelte di Ranieri. Incolpevole per trenta minuti da invisibile).

Cristante 4.5 - Doveva e poteva essere l'incursore buono per far male alla mediana a due della Roma. Parte da trequartista dove gioca per ben otto minuti, prima che Ranieri lo riporti mezzala. La matematica insegna: variando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.

Perotti 6 - E' l'unico a provarci. E non solo per l'ennesimo gol su calcio di rigore ma perché con dribbling e tocchi è il solo a saltare qualche avversario. Solo che un'oasi non basta per tutto il deserto. (dall'82' Under sv).

Dzeko 4.5 - La sfida nella sfida contro Milik lo vede sconfitto. Quella diretta con Koulibaly, invece, travolto dalla forza e dalla qualità del centrale senegalese. Una domenica da dimenticare.