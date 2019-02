Le pagelle della Sampdoria - Gabbiadini entra e segna, male i terzini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inter-Sampdoria 2-1 (73' D'Ambrosio, 78' Nainggolan; 76' Gabbiadini)

Audero 6,5 - Pronti via, dice no a Lautaro. Bene anche su Perisic nella ripresa, non può molto sui due gol subiti.

Bereszyinski 5 - Male su Perisic in occasione del gol di D'Ambrosio. Più in generale soffre spesso e volentieri il croato. (Dall'81' Sala s.v. -)

Tonelli 6 - Giampaolo lo rispolvera per le partite che contano, lui conferma le sue qualità.

Andersen 6,5 - Titaneggia su Lautaro, copre bene anche su avversari più veloci come Politano.

Murru 5,5 - È cresciuto molto, ma qualche sbavatura resta. Non segue D'Ambrosio.

Praet 5,5 - Mai sopra le righe, molto attento in fase difensiva, che non è proprio il suo forte. Sacrificato.

Ekdal 6 - Attento, pulito, preciso. Il ruolo di regista gli si confà e lo dimostra anche alla Scala del calcio. (Dall'81' Vieira s.v. -)

Linetty 6 - Poche incursioni, qualche buona chiusura. Come per Praet, non proprio il pezzo forte della casa.

Saponara 5,5 - Fatica a trovare spazi per fare male. (Dal 75' Gabbiadini 7 - Entra e segna il gol del pareggio. Non poteva dare risposta migliore).

Defrel 5,5 - Non segna dall'11 novembre, forse gli pesa. Meglio in manovra, ma non punge.

Quagliarella 6 - Ha due brutti clienti da fronteggiare. Riesce persino a staccare di testa, ma Handanovic gli dice di no. Non la sua miglior partita.