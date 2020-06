Le pagelle di Rabiot - A suo agio con i ritmi lenti. "Divorato" da Medel. Deve fare meglio

vedi letture

Assieme a quella di Bernardeschi la titolarità di Adrien Rabiot contro il Bologna è stata una delle sorprese della Juventus di Maurizio Sarri. A differenza del carrarino, però, l'ex PSG non brilla, anche se sembra "perfettamente a suo agio in una partita lenta" scrive TMW. Prestazione definita invece "normale" da La Gazzetta dello Sport che però evidenzia come non fosse assolutamente scontato un suo ritorno dal 1'. Tuttosport lo racconta come un elemento a corrente alternata: "può e deve fare meglio". Decisamente più perentorio il commento del Corriere della Sera nel giustificare il 5,5 in pagella: "Divorato dagli anticipi di Medel".

LE PAGELLE DI ADRIEN RABIOT

TuttoMercatoWeb - 6,5suo agio

La Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5,5