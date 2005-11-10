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Lecce, Di Francesco: "Ci saranno novità di formazione rispetto all'ultima partita"

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Pierpaolo Verri
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Pierpaolo Verri
Oggi alle 12:45Serie A
17.10.2026 12:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" alla vigilia di Udinese-Lecce.

12.30- La conferenza stampa avrà inizio fra pochi minuti.

Chi giocherà in avanti?
"Ho un'idea di massima, la fortuna è avere Geubbels, Stulic e Esteban tutti a disposizione, si può mettere il doppio attaccante anche durante la gara. Geubbels è cresciuto di condizione. Sceglierò il tridente migliore, davanti è la zona in cui ho più dubbi. Ci saranno novità rispetto alla partita con il Bologna. Si parla spesso di singoli ma voglio tornare a parlare di squadra, bisogna capire i momenti della gara. Stiamo lavorando, anche con i nuovi arrivi. Ho avuto buone risposte ma dobbiamo trovare quella compattezza che ci ha contraddistinto".

Che Udinese si aspetta?
"Ultimamente affrontiamo sempre squadre che devono vincere, ma anche il Lecce ha bisogno di fare risultato. L'Udinese ha giocatori di qualità e fisicità, Davis se sta bene fa la differenza, è un giocatore da top squadra. Affrontiamo una squadra abituata a giocare questi campionati, ma abbiamo bisogno di fare punti. Siamo alla settima giornata e il viaggio è lunghissimo in questo campionato".

Cosa manca al Lecce in avanti?
"Ai ragazzi dico di pulire la prima palla dopo il recupero, per consolidare il possesso e il recupero. Il dato dei recuperi in avanti è oggettivo, poi sbagliamo troppo. Ci sono qualità e caratteristiche di determinati giocatori, attraverso il lavoro possiamo migliorare".

Dove si può vincere la partita?
"Fra Bologna e Udinese ci sono approcci differenti. Il 4-2-3-1 del Frosinone ad esempio è differenti da altri 4-2-3-1. L'Udinese segue meno l'uomo e lavora più sulla zona, in fase offensiva sono molto bravi a ripartire. Dobbiamo essere bravi a costruire ma anche ad avere le preventive".

Gorter?
"Ultimamente non ha giocato tantissimo ma lo tengo in considerazione, ha qualità importanti. Ci sono tempi di assimilazione in Serie A, ne parlavo con lui stamattina".

Il centrocampo?
"Ilic mancherà per un po' di tempo, speriamo di recuperarlo quanto prima. Ngom credo sia la soluzione migliore attualmente per sostituirlo in quel ruolo, con caratteristiche diverse ma che ci possono completare".

Sugli esterni offensivi?
"Dipende dalle partite. N'Dri lo scorso anno l'ho usato pochissimo dall'inizio ma quest'anno lo vedo più attento nelle due fasi. Vedo tutti più vivi e coinvolti, di volta in volta sceglierò in base la soluzione migliore. Le ali sono i ruoli che si cambiano più spesso, sono i giocatori che spendono più energie. O chi parte dall'inizio o chi subentra è importante allo stesso modo".

Come sta Gandelman?
"Sta crescendo, lo vedo molto meglio negli allenamenti. Da quando è tornato dalla sosta non ha saltato un allenamento, ha trovato continuità, assorbe meglio il fastidio al ginocchio. Ci permette di attaccare giocando anche sulle palle alte. Con il Bologna mi ero arrabbiato perché la palla veniva giocata troppo alta sul finire di gara, non andava bene attaccare così anche perché non abbiamo uno come Djuric in avanti".

Vuole commentare la decisione del Collegio Arbitrale su Banda?
"Non perdo tempo a parlare di Banda, non merita tutta questa nostra attenzione".

12.45- Finisce la conferenza stampa.

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