Lecce, Fatah: "Emozionato per il gol all'esordio da titolare"

Amar Fatah interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Bologna.

17.15- Inizia la conferenza stampa dell'esterno giallorosso.

Quanta delusione c'è per il risultato?

"Sono contento per aver segnato il mio primo gol all'esordio da titolare. La gioia non è durata a lungo perché il Bologna ha segnato di nuovo. Nel calcio devi finire ciò che hai cominciato, abbiamo avuto chance per fare più di un gol e andare in vantaggio, ma il calcio è così".

Cosa ti chiede mister Di Francesco?

"Mi chiede di puntare l'avversario nell'uno contro uno, per liberare spazio e cercare di fare gol o assist".

Ci racconti il gol?

"Sono partito in anticipo, ho visto che avrei potuto contendere il pallone al portiere, ho fatto il massimo e sono riuscito a mettere il pallone in rete. E' stato un momento carico di emozioni e spero di viverne altri così".

Quanto è stata importante la sosta?

"Ho lavorato tanto per trovare la condizione migliore, visto che prima di arrivare a Lecce ero reduce da un infortunio. Voglio dare il massimo per la squadra, dobbiamo continuare su questa strada".

17.20- Finisce la conferenza stampa.