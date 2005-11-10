Lecce, Di Francesco: "Non posso rimproverare nulla alla squadra"

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Bologna.

17.10- La conferenza avrà inizio fra pochi minuti.

17.30- Inizia la conferenza stampa.

Cosa è mancato oggi?

"Nella ripresa siamo saliti fisicamente e mentalmente, nel primo tempo potevamo fare meglio ma abbiamo preso un gol da Orsolini, che ogni volta che lo incontro fa gol straordinari. Mi dispiace, la prestazione è stata di ottimo livello, ma bisogna capire tutti che certe partite se non puoi vincere non devi perderle. Loro hanno qualità davanti. Perdere una partita così dispiace, ritengo positiva la prestazione".

Sul rigore di Esteban?

"Non è una questione di essere polemici, è un dato di fatto. Se il metro era quello dell'inizio bisognava continuare così. Non capisco la scelta di dare il rigore e poi toglierlo un attimo dopo. Per me forse è un errore tecnico, poi ce lo diranno loro. Io ai miei ragazzi faccio fatica di far capire quando è fallo e quando no, dico sempre di non andare giù".

Sulle situazioni dei gol subiti?

"Sul primo gol Veiga recupera Cambiaghi, eravamo in 8/9 in area e Orsolini ha fatto un gol straordinario. Sul secondo gol ci sono tanti altri aspetti. Credo che questa squadra ha un certo dna, il desiderio di andarla a vincere deve essere bello da vedere. Se analizziamo il secondo gol ci sono quattro o cinque errori. Posso rimproverare poco a questa squadra".

Ilic come sta?

"Ha sentito un problemino alla gamba quando ha calciato, farà gli esami nei prossimi giorni per capire l'esito dell'infortunio. Mi auguro non sia nulla di importante perché alza il livello della squadra. Ngom però è entrato bene in partita".

Esteban e Fatah?

"Ha fatto una partita di grande applicazione, nel primo tempo è stato un po' inesperto nei movimenti ma è un ragazzo che ci mette l'anima e può crescere. Fatah ha talento, gli allenatori per far migliorare questi calciatori devono metterli in campo. Deve capire quando passare la palla, però ha grande talento e ha determinati colpi. Sugli esterni abbiamo bisogno di giocatori così".

17.40- Finisce la conferenza stampa.