Lecce, Di Francesco: "Ho visto pochi vincere qui 3-0. Punti importanti, ma mai abbassare la guardia"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha analizzato ai microfoni di DAZN la bella vittoria dei suoi contro l'Udinese. Di seguito le sue parole:

"Ci teniamo stretti il risultato, abbiamo avuto tante chance per il terzo gol e l'abbiamo sciupate. Siamo partiti dal concetto di difendere meglio, come squadra. Voglio ripartire dall'atteggiamento, ho visto poche squadre vincere qui 3-0. Adesso c'è un'altra partita e i ragazzi devono prendere maggiore consapevolezza. Questa partita ci deve dare l'umiltà di lavorare come abbiamo fatto nell'ultima settimana. Siamo partiti dal clean sheet, era la prima cosa che volevo. Sapevo che da un'ottima fase difensiva sarebbe arrivata anche un'ottima partita offensiva. N'Dri è un ragazzo simpatico, quest'anno ha una mentalità diversa, nel gruppo tutti gli vogliamo bene. Gli faccio i complimenti, oggi ha fatto una gran partita. Questi punti sono fieno in cascina, vederci a metà classifica dà morale, ma mai abbassare la guardia in questo campionato".