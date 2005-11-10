Lecce, Gaspar: "Importante non prendere gol, ma possiamo sempre migliorare"

Le parole del difensore del Lecce Kialonda Gaspar a DAZN, al termine della sfida contro l'Udinese:

"Per noi era importante non prendere gol, avevamo fatto tante cose bene, ma c'è sempre da migliorare. Adesso dobbiamo essere felici per questa vittoria, ma dobbiamo migliorare quello che non abbiamo fatto bene. Esultanza? Sono qui già da tre anni, è una città che mi vuole bene, così come la squadra. Ho avuto due infortuni difficili, ma mi sto riprendendo. Per me è un momento di grande felicità, ora dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Siamo partiti bene, ma ci sono cose da migliorare, è una squadra molto giovane. Siamo qui per dare il nostro massimo, spesso non basta, ma serve sempre la testa giusta, sia quando si vince che quando si perde".