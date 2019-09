© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora Smalling, che fa coppia in difesa con Mancini, e il trio Kluivert-Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Fuori Zaniolo, Veretout confermato al fianco di Diawara. Sono tanti i cambi di mister Fonseca rispetto alla gara casalinga persa pochi giorni fa contro l'Atalanta. Nel Lecce, invece, tridente Mancosu-Babacar-Falco, con l'ex attaccante del Sassuolo in cerca del suo primo gol dopo l'assist con la SPAL.

Queste le formazioni ufficiali di Lecce e Roma, in campo al Via del Mare alle 15 per il sesto turno di Serie A:

Lecce (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu, Babacar, Falco. All.: Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca