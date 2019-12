Lecce sempre più da Serie A, come il suo nuovo bomber

© foto di Giacomo Morini

La forza del gruppo, la soddisfazione del condottiero: il Lecce sbanca Firenze e Fabio Liverani gongola. Tre punti pesantissimi al "Franchi", contro una squadra priva sì di Chiesa e Pezzella e con un Ribery uscito malconcio durante l'intervallo, ma costruita comunque benissimo in estate e ricca di opzioni per fare un campionato dignitoso. Tre punti che consentono ai giallorossi di andare a +4 sul terzultimo posto, occupato dal Genoa, e con la possibilità d'incrementare il distacco proprio con lo scontro diretto in programma domenica prossima (ore 12.30) allo stadio "Via del Mare".

DA A. Con il passare delle settimane il Lecce ha staccato l'etichetta di "matricola neo-promossa", sostituendola con quella di "mina vagante". Liverani sa di avere a che fare con un gruppo maturo, che ormai si è calato alla perfezione nella realtà chiamata Serie A. Anche contro la Fiorentina ha resistito agli assalti nel primo tempo, rischiando ma tenendo sempre la testa alta. Qualche errore di troppo in fase d'impostazione e un super Gabriel. Nella ripresa la rete-lampo di La Mantia ha messo la strada in discesa e cambiato il volto alla gara, diventata piuttosto agevole per i salentini.

LA MANTIA. E la soddisfazione del Lecce è anche quella di aver lanciato in Serie A con grande coraggio Andrea La Mantia. Sembrava già pronto alla partenza a gennaio, con i top club di Serie B interessati all'ex Virtus Entella. E invece ha segnato contro la Lazio, si è confermato contro la Fiorentina e non sembra più la quinta scelta di Liverani, anzi. È forse la spensieratezza il segreto di colui che, a suon di gol, ha guidato i giallorossi verso la Serie A. E da qui a Natale ci sarà da divertirsi, per confermarsi bomber da massima serie contro ogni previsione.