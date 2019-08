Leiva, Lulic e Milinkovic: che succede Lazio? Già 3 infortuni muscolari

Fonte: Dall'inviato a Roma

Tre infortuni muscolari in un mese di lavoro. Sfortuna, destino, malasorte. Assegnate voi l’etichetta più adatta, ma è oggettivo che l’inizio di stagione della Lazio, a livello medico, non sia dei più promettenti. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora, ci sarà da tribolare quest’anno a Formello. Leiva, Lulic e Milinkovic. Tre titolari inamovibili, tre colonne della squadra, costretti a fermarsi durante la preparazione a causa di problemi muscolari. Lesione alla coscia destra per il centrocampista brasiliano, tornato in gruppo dopo due settimane: allarme rientrato. Per gli altri due, invece, i tempi saranno un po’ più lunghi. C’è il serio rischio che non solo possano saltare l’esordio in A contro la Sampdoria, ma anche il derby in programma alla seconda giornata (1 settembre ore 18.00). “Senad ha accusato una sofferenza all’adduttore sinistro”, ha spiegato il dottor Morelli. Milinkovic, invece, ha abbandonato il campo mercoledì per un dolore al tendine dell’adduttore destro. Ufficialmente, però, non è ancora stata chiarita la sua situazione.

C’è una leggera preoccupazione nel mondo biancoceleste, perché non si vogliono rivivere le ansie dello scorso anno con tanti (troppi) infortuni che hanno condizionato la stagione. Basti pensare alle due settimane a cavallo dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia, con Inzaghi che aveva fuori ben 10 giocatori. “Senza tutte queste assenze sarebbe andata diversamente”, ha sempre ripetuto il tecnico, ancora molto amareggiato. Sfortuna, destino, malasorte. Qualcosa non va e meglio cercare di capirlo subito e per non riavere brutte sorprese più avanti. Leiva, Lulic e Milinkovic. A cui vanno aggiunti Marusic e Lukaku, che hanno appena cominciato la riabilitazione dopo due lunghi infortuni (il belga è stato fuori un anno). Ora l’obiettivo è cercare di recuperare più pedine possibili per l'inizio del campionato, sempre con la massima attenzione e cautela. Poi il futuro è sempre un’incognita: dita incrociate e magari un aiutino dal mercato per non trovarsi a corto di uomini durante l’inverno. D’altronde non è sempre vero che il buongiorno si vede dal mattino.