LIVE TMW - Ancelotti riparte dall'Everton: è ufficiale

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul futuro di Carlo Ancelotti

12.24 - Ancelotti all'Everton: è ufficiale - Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton. A comunicarlo è stato il club inglese con una nota pubblicata su Twitter.

***SABATO 21 DICEMBRE***

22.20 - Ancelotti ha trovato l'accordo con il Napoli - Sky Sports UK è convinto: Carlo Ancelotti ha praticamente risolto il contratto con il Napoli, trovando l'accordo nel pomeriggio di oggi. La risoluzione anticipata del contratto - che termina al 30 giugno 2021 - è l'ultimo atto prima della firma con l'Everton. Ancelotti potrebbe essere presentato nella giornata di lunedì.

18.34 - Comunicato Everton: contro l'Arsenal ancora Duncan Ferguson in panchina - La notizia era nell'aria da tempo, ora c'è anche la conferma diretta da parte dell'Everton. Tramite un comunicato sui propri canali social i Toffees hanno annunciato la presenza in panchina, sabato nel match di Premier League contro l'Arsenal, di Duncan Ferguson, tecnico che ha guidato la squadra nelle ultime tre partite. Poi, da sabato sera (la partita è in programma per le 13.30), potrà finalmente prendere il via la nuova avventura britannica di Carlo Ancelotti.



17.20 - Ancelotti sabato sarà a Goodison Park - Dall'Inghilterra, tramite i colleghi del Daily Mail, arrivano nuovi aggiornamenti sull'arrivo di Carlo Ancelotti all'Everton. Il tecnico ex Napoli è atteso nella giornata di sabato a Goodison Park per seguire dal vivo la sfida dei Toffees contro l'Arsenal, con Duncan Ferguson in panchina. Il momento giusto per prendere in mano le redini della squadra sarà la giornata di lunedì, quando è attesa l'ufficialità e il primo contatto con la squadra di Liverpool.

12.55 - Contatti in corso per rescindere il contratto col Napoli - Carlo Ancelotti sempre più vicino all'Everton. Da questa mattina, riporta 'Sky', gli avvocati del tecnico emiliano sono al lavoro per risolvere l'accordo in essere col Napoli, un'operazione necessaria prima di permettere al tecnico classe '59 di firmare un contratto col club di Liverpool valido fino a giugno 2024.

11.55 - Così l'Everton ha convinto Ancelotti - Due mosse, scrive il tabloid 'The Telegraph', hanno convinto Carlo Ancelotti ad accettare l'avventura all'Everton. Nelle prossime ore il tecnico emiliano, esonerato nove giorni fa dal Napoli, firmerà un contratto col club di Liverpool valido fino a giugno 2024 grazie anche alle rassicurazioni dell'azionista di maggioranza.

Farhad Moshiri ha detto ad Ancelotti che a gennaio avrà libertà di incidere sulle scelte di mercato e che l'ambizione dell'Everton - in questo momento 16esimo in classifica - è quella di entrare stabilmente tra le big six della Premier League. Ci saranno in futuro investimenti importanti per puntellare ulteriormente la rosa e l'intenzione è quella di far crescere il progetto con la guida di Ancelotti, che presto firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

11.40 - Con Ancelotti anche il suo staff - E' solo questione di tempo: Carlo Ancelotti è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Everton con un contratto fino a giugno 2024. In queste ore, si stanno delineando anche le figure presenti nel suo staff. Ci sarà suo figlio Davide, così come il genero Mino Fulco, col ruolo di nutrizionista. Si unirà allo staff anche il preparatore atletico Francesco Mauri.

***GIOVEDÌ 19 DICEMBRE***

18.38 - Annuncio nel weekend, presentazione lunedì - Secondo quanto riferito dagli inglesi di Sky Sports News, è praticamente definita la trattativa per portare Ancelotti alla guida dell'Everton. L'annuncio dovrebbe arrivare entro il weekend, col nuovo allenatore che seguirà la partita contro l'Arsenal di sabato dalle tribune di Goodison Park. Poi, nella giornata di lunedì, la presentazione ai media.

13.58 - Everton-Ancelotti: bozza d'accordo fino al 2024 - L'Everton e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo di massima fino al 2024. Dai tabloid emergono cifre importanti sul contratto che sottoscriverà coi toffees l'ormai ex tecnico del Napoli: 4 milioni di euro netti fino al termine della stagione e poi 15 milioni dalla prossima. In questo campionato, anche un bonus in caso di salvezza.

L'avventura al Napoli s'è conclusa lo scorso 10 dicembre, dopo la vittoria contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Qualche ora dopo il ritorno dei partenopei alla vittoria, il club di De Laurentiis ha pubblicato questo comunicato: "La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti".

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

12.30 Carlo Ancelotti riparte dall'Everton - Una settimana dopo il divorzio dal Napoli, Carlo Ancelotti è pronto a ripartire. Lo aspetta l'Everton, club con cui ha già raggiunto un accordo di massima valido fino a giugno 2024.