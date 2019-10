LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Abbiamo giocato con coraggio"

Al termine di Bologna-Lazio 2-2 nella sala stampa del Dall'Ara sta per presentarsi il membro dello staff tecnico rossoblu Emilio De Leo.

La presenza di Mihajlovic ha influito sulla prestazione della squadra?

"È ovvio che ha un grande ascendente sul gruppo. Averlo con noi è sempre di grande stimolo. Però dobbiamo assumerci le nostre responsabilità al di là della presenza del mister."

Dovete ancora trovare un buon equilibrio?

"Vorrei rivedere le situazioni che abbiamo subito. L'impressione è che abbiamo subito in ripartenza ma non credo che la Lazio abbia prodotto grandi occasioni. Però se rischiamo poco e subiamo gol vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare".

Come si può rimediare alle difficoltà difensive?

"Oggi le ripartenze sono legate soprattutto alle palle inattive dove potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare nell'atteggiamento difensivo. Credo anche però che non ci sono stati situazioni in cui eravamo squilibrati. Dobbiamo avere coraggio e se ciò ci espone al rischio di perdere la responsabilità è dello staff, non della squadra. Giocando così, come ha detto Mihajlovic, saranno sicuramente di più le partite che vinceremo rispetto a quelle che perderemo".

Le seconde linee hanno risposto bene?

"A noi non piace chiamarle seconde linee. Stanno crescendo tutti, stanno lavorando benissimo, sempre a disposizione del gruppo. È chiaro che dei calciatori giovani in un campionato così difficile vanno inseriti con gradualità".

Quanto vi fanno arrabbiare alcune ingenuità che ci sono state?

"Non fanno arrabbiare lo staff ma devono far arrabbiare tutti. Vanno migliorate delle cose ma noi restiamo sereni. Di errori ne dovremo fare di meno ma raccoglieremo quello che stiamo producendo".

Che sensazione vi dà aver giocato alla pari con la Lazio?

"Grande soddisfazione. Quando riusciamo ad essere ambiziosi come oggi siamo molto contenti. Oggi siamo riusciti a limitare le loro caratteristiche e le loro qualità. C'è sempre stata la volontà di costruire e di ripartire: non credo sia da tutti contro una squadra come la Lazio, un team forte soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo puntato molto sui duelli individuali".

Un giudizio sulla partita di Svanberg?

"È uno dei più applicati e dei più seri, mai un intervento scomposto. Oggi trovare spazi non era facile ma lui c'è riuscito benissimo. È una risorsa importante per noi. Stiamo lavorando tanto con Soriano e secondo me fa bene anche a Svanberg crescere accanto al compagno. Credo possa giocare anche da mediano perché è uno completo. Ha trovato anche il gol su una dinamica che abbiamo provato spesso".

Cosa ha detto Mihajlovic a Krejci prima del gol?

"Probabilmente lo sollecitava ad essere più aggressivo".

