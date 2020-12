live Club Brugge, Clement: "Roma un posto perfetto per scrivere la storia"

Nel primo pomeriggio è toccato a Inzaghi presentare Lazio-Club Brugge di domani, tra poco (alle 18.15) sarà il turno di Clement. Il tecnico della squadra belga, che ha due punti di svantaggio dai biancocelesti in classifica, parlerà della gara nella sala stampa dell'Olimpico: a seguire la rifinitura. Segui la diretta testuale della conferenza!

Ore 18.24 - Inizia la conferenza:

Come sta la squadra fisicamente?

"Tutti stanno bene, Vormer e Diatta hanno recuperato. Bisognerà però valutare, allenarsi è diverso dal giocare partite di un certo livello".

Deve motivare la squadra in vista di una gara così delicata?

"No, conosco il mio gruppo e so che non serve. Roma è un posto perfetto per scrivere la storia. Vogliamo qualificarci. Da un anno e mezzo giochiamo e lavoriamo per fare bene in Europa".

Sarebbe soddisfatto lo stesso se non dovesse arrivare la qualificazione?

"Voglio migliorare ogni giorno, non sono soddisfatto se non raggiungo l'obiettivo".

Quale sarà la chiave della partita? La Lazio non ha mai perso...

"La Lazio è molto forte in contropiede, dovremo stare attenti anche se penso sarà impossibile bloccarli tutti. Dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione da gol".

Quanto è importante il ruolo di Vormer?

"Tutti nella rosa sono importanti, sia in Champions che in campionato. Non mi preoccupo troppo quando uno è assente, perché so di avere una rosa all'altezza. Chiaramente è un bene avere il proprio capitano a disposizione".

Ore 18.32 - Finisce la conferenza stampa.