LIVE TMW - Hellas, Juric: "Veloso è out. Difficile tandem Stepinski-Di Carmine"

14.40 - Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. L'inizio della conferenza è previsto per le 15.

Ha lavorato in modo diverso in questi giorni?

"No, dopo la partita di Napoli l'adrenalina ha fatto brutti scherzi (si riferisce ad un'intervista rilasciata nell'immediato post-partita, ndr). Ero dispiaciuto perché avevamo fatto una grande prova. Quello che stanno facendo i ragazzi è fantastico, nessuno se lo immaginava. Non era scontato, per fare partite così devi allenarti a mille, sono contento degli attaccanti. Il gol arriverà. È stata una cosa dovuta al dispiacere. Certe cose non sono scontate come in altre squadre. Abbiamo svariato, dipende dall'avversario. Quando non tiri mai ti preoccupi, quando crei tanto con diversi giocatori sei contento. Mancano un po' di cose, ma ragionando con calma dobbiamo essere soddisfatti".

Sarà una settimana densa.

"Siamo lontani anni luce da Sassuolo e Parma su tutti i livelli. Speriamo di arrivarci. Quando affronto le partite non parlo degli avversari per questo, domani non è più facile di Napoli. Quando abbiamo giocato contro squadre più deboli sono state comunque aperte. Credo molto in quello che stiamo facendo vedere, vediamo cosa possiamo fare con tutti, ragioniamo così".

Bocchetti è sfortunato o usurato?

"L'infortunio è da poco. L'esperienza di Genova mi dice che se vieni da campionati lontani hai problemi inizialmente. A Genova li ho avuti con Pandev e Dzemaili. Hanno bisogno di tempo per ricominciare".

Come affronterete il Sassuolo?

"Al solito, nel modo che riterremo migliore. Non ci sarà Veloso, Amrabat si è allenato poco. Qualche cambiamento ci sarà".

Il caldo vi sta creando difficoltà?

"No, grande gioia, ceno ancora in terrazza (ride, ndr)".

La triplice occasione al San Paolo, più meriti di Meret o demeriti vostri?

"Ha fatto una grande partita, poi sono dettagli. Guardo più a livello globale. Abbiamo avuto altre situazioni positive".

Si sono sempre trovati spunti positivi nelle sconfitte.

"Penso sempre alla partita successiva, cercando di ripetere queste prestazioni. Per tanti rimanere a questi livelli sarebbe già molto buono".

Stepinski in coppia con Di Carmine?

"Si può fare, ma sono due punte centrali. Nessuna squadra in Italia gioca con due punte così, normalmente si gioca con uno più veloce e un altro più di peso. Non è facile metterli entrambi, a meno che tu non voglia andare sui cross. Di Carmine sta migliorando, ha le doti per fare bene in A se riesce a lavorare bene. Lo tengo molto in considerazione, anche se non è ancora al top".

Amrabat come sta? Zaccagni può sostituirlo?

"Zaccagni non può giocare a centrocampo al suo posto. Ci sono altri giocatori".

È prematuro pensare di convocare Sané?

"Guardo molto i Primavera, facciamo spesso allenamenti insieme. Mi piace vedere come crescono, lui è più esterno, mentre Yeboah è più punta centrale. Ci sono giocatori interessanti, ma non adesso".

Si è parlato troppo del problema del gol?

"No, voi fate i giornalisti, guardate i numeri. Dispiace dire che si potessero avere dei punti in più, è un'analisi giusta. La mia era davvero adrenalina, normalmente mi calmo e fumo una sigaretta. Non ci stava, perché questi ragazzi guardando ai dati e alla compattezza di squadra non se lo meritano".

Chi è il vice-Veloso?

"Uno come lui non l'abbiamo, per la visione della partita che ha. Abbiamo altre soluzioni".

Lazovic si accende sporadicamente o può dare di più?

"Fa un ruolo in cui deve difendere spesso. Aveva Callejón col Napoli. Sta facendo bene le due fasi, finora ha avuto tante palle gol, se li avesse segnati sarebbe stato stupendo. Gli manca un po' quello".

La cosa che le è piaciuta più fin qui?

"Sono contento, possiamo migliorare. Ho la sensazione che siamo una squadra giusta".

I trequartisti stanno deludendo?

"A Napoli abbiamo avuto palle gol con Stepinski, Pessina, Lazovic, Rrahmani e altri. In tanti hanno avuto delle chance, quindi tutti possono migliorare. Non mi sta deludendo nessuno".

Il Sassuolo si aggredisce o si aspetta?

"Entrambe le cose".

