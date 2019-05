LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Dopo il gol ci siamo disuniti, il campo s'è allargato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il tecnico dell'Inter, dal San Paolo, commenterà la gara persa contro il Napoli.

23.02 - Arriva Spalletti in sala stampa

Non ha funzionato la fase difensiva, male anche l'approccio. "Perchè? Siamo entrati bene, abbiamo iniziato bene, prodotto quello che volevamo, poi ci sono stati errori tecnici, da quel gol poi ci siamo un po' disuniti ed abbiamo sbagliato di più nel fraseggio. Se non costruiamo da dietro... non sappiamo giocare sulle punte, il Napoli pressa bene ed è difficile. Nella ripresa volevamo fare qualcosa di diverso, poi si sono allungate le corse perché si giocava a campo aperto".

Come mai Icardi in panchina in una gara così importante? "Lautaro viene più a palleggiare sui centrocampisti, sul pressing del Napoli bisogna giocare di più col fraseggio. Icardi è più finalizzatore".

Valutando le due rose, ritiene congrua la differenza di 13 punti? "Non lo so, sono valutazioni che dovete fare voi. Io ho provato a fare il massimo sempre. L'anno scorso erano molti di più".

Si rimprovera qualcosa nel suo percorso? "Non guardo avanti, ma a domani. E' inutile. Il tempo a pensare dietro è perso".

23.05 - Termina la conferenza stampa