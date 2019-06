LIVE TMW - Italia U21, Bonifazi: "Il Milan? Fa piacere. Europeo una vetrina"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Formello, sede del ritiro dell'Italia U21 prima dell'Europeo

13.15 - Tra un quarto d'ora arriverà presso la sala stampa del centro sportivo di Formello Kevin Bonifazi, difensore dell'Italia U21, reduce da una grande annata in prestito dal Torino alla SPAL.

13.34 - Inizia la conferenza stampa di Kevin Bonifazi: "Lavoro ogni giorno per l'Europeo, vedo il gruppo molto affiatato, il livello è molto alto. La mia stagione non è ancora finita. Ho le stesse ambizioni e la stessa voglia, tra poco inizierà un nuovo campionato quale l'Europeo. Vorrei essere un protagonista, poi aspettiamo le scelte del mister".

Come state vivendo l'attesa in questi giorni?

"La viviamo lavorando, il mister chiede massima serietà. Allo stesso tempo sa anche alleggerire questo ritiro che è pesante, ci dà tanti momenti di svago fuori l'orario d'allenamento".

Ti è rimasto più in testa il gol alla Roma o alla Juventus?

"Entrambi, per motivi diversi. Il primo perché è la prima gara che ho giocato in stagione, mi allenavo in gruppo solo da due settimana e non mi aspettavo di giocare. Vincere e segnare all'Olimpico è stato bellissimo. Lo stesso vale per la Juventus, non ha prezzo, anche se sappiamo che quel giorno mancavano tanti titolari. Un voto alla mia stagione? Aspetto l'Europeo, si parte da un 6,5".

Sul tuo futuro?

"Vorrei giocare ma non so dove. Sono felice di aver un contratto col Torino e tornerò lì, poi c'è il mercato e vedremo cosa accadrà. Mazzarri? Ancora non l'ho sentito".

Sei stato accostato al Milan...

"Sono cose che fanno piacere, ma in questo momento è solo motivo di distrazione il mercato. Devo e dobbiamo pensare all'Europeo, che è un modo per far crescere il mercato. Se si fa bene, l'attenzione cresce".

Su mister Semplici?

"Abbiamo fatto una stagione veramente importante. Non mi sono sorpreso delle vittorie o del fatto che ci siamo salvati in anticipo. Non posso dire una cosa brutta del mister, niente, è un padre calcistico per me. Mi ha sempre saputo gestire, anche quando non era al 100% mi ha sempre messo in campo. È un grande allenatore, si migliora anno dopo anno".

Ore 13.45 - Finisce la conferenza stampa nel raduno dell'Under 21 dell'Italia, che il 16 giugno esordirà nell'Europeo di categoria contro la Spagna.