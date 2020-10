live Juventus-Napoli, è arrivata la sentenza: 3-0 a tavolino e -1 agli azzurri

Juventus-Napoli, come finirà? Il giudice sportivo si è preso ancora un po' di tempo prima di prendere una decisione sulla gara dell'Allianz Stadium, originariamente prevista per domenica 4 ottobre e non disputata. In giornata è attesa la risposta definitiva: è oggi infatti il termine dato alle parti per presentare le documentazioni in merito. Le ipotesi: 3-0 a tavolino in favore della Juventus e quindi la sconfitta agli azzurri, oppure il rinvio del match a data da destinarsi. In entrambi i casi, non è esclusa una penalizzazione per la squadra di Gattuso. In attesa della decisione della giustizia sportiva, segui sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com gli aggiornamenti, le news e le dichiarazioni dei protagonisti.

17.35 - 3-0 a favore della Juve, -1 al Napoli in classifica - È arrivato l’attesa decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. In particolare, la società azzurra è stata condannata al 3-0 a tavolino con conseguente penalizzazione di un punto in classifica. A breve l’intero comunicato.

16.39 - Juve, anche McKennie positivo - Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al coronavirus del giocatore Weston McKennie.

15.37 - Bucchioni: "Giudice sportivo in imbarazzo" - Ai microfoni di TMW Radio, all'interno di Maracanà, ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni: "La situazione è molto complessa. Il giudice sportivo è in imbarazzo perché deve capire come uscirne senza fare danni, prendendo una decisione unica. La partita per me sarà rigiocata e non ci sarà il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione. La Asl ha un diritto superiore e a questo ci si deve attenere. Il protocollo ha un vulnus, ossia che le Regioni sono autonome in ambito sanitario e hanno l'ultima parola. Hanno tutti ragione, quindi la situazione va risolta ora".

15.13 - La memoria difensiva del Napoli - L'edizione odierna di la Repubblica scrive che il Napoli ha presentato nei giorni scorsi la propria memoria difensiva. Nel dossier erano presenti tutte le comunicazioni con la Asl e pure l'hotel scelto a Torino, con i tamponi già organizzati per affrontare il match con la Juventus. Tutte prove che sarebbero testimonianze della voglia concreta del Napoli di giocare la sfida. Per questo il Napoli continua a puntare sulla riprogrammazione futura della partita, anche se il rischio 3-0 a tavolino e la penalizzazione in classifica resta uno scenario plausibile. A quel punto, il Napoli, ricorrerebbe al Tar.

14.34 - Isolamento finito per il Napoli. Ma Gattuso pensa ad un nuovo ritiro - Da ieri è finita la bolla del Napoli a Castel Volturno. L'Asl ha autorizzato i calciatori a tornare a casa. Ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Gattuso potrebbe optare presto per un nuovo ritiro in vista della sfida contro l'Atalanta. L'ipotesi è di restare a Castel Volturno la notte di venerdì per concentrarsi sulla sfida di sabato. Intanto oggi e proprio venerdì sono in programma altri due giri di tamponi, come da prassi.

13.14 - Casasco: "Bolla può aiutare ed evitare interventi della Asl" - Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico-Sportiva e consigliere indipendente della Lega di Serie A, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle possibili soluzioni da adottare dal calcio italiano per evitare interventi esterni delle Asl: "Bolla come l'NBA? Non credo. Una bolla vera però può aiutarci in caso di positività e questo potrebbe evitare interventi differenti delle Asl. Sono i club stessi che dicono: non possiamo andare a casa, ci chiudiamo in una struttura unica e usciamo solo per allenarci e per giocare le partite. Per arrivare fino in fondo si può pure fare qualche sacrificio".

11.12 - Sentenza fra le 16 e le 17 - Anche il quotidiano Tuttosport si sofferma a lungo sulla sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Il giudizio è atteso questo pomeriggio fra le 16 e le 17, in ballo come noto il possibile 3-0 a tavolino per la Juventus (giudizio che verrebbe quasi certamente ribaltato in appello) o il rinvio del match (comunque possibile una penalizzazione per gli azzurri). A prescindere da quale sarà la sentenza, per il quotidiano nei prossimi giorni potrebbero esserci dei ritocchi al protocollo, in modo da circoscrivere il raggio di intervento delle Asl e specificando meglio quando e come possono intervenire.

10.40 - Per la Gazzetta il 3-0 a tavolino è "ipotesi remota" - Nelle prossime ore è attesa la sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. E secondo la Gazzetta dello Sport il 3-0 a tavolino è un'ipotesi remota. Secondo la rosea, uno scenario plausibile è quello del rinvio della gara con annesse sanzione e penalizzazione di uno o più punti per il Napoli. Ma l'incertezza continua a farla da padrona e per il quotidiano non è da escludere che si possa trovare un espediente per rinviare ancora la sentenza.

10.11 - L'eventuale rinvio potrebbe aumentare le chance dei playoff - Quale sarà il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla sfida di campionato non disputata fra Juventus e Napoli? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, se verrà deciso di rinviare la sfida, diventerà molto difficile ricollocarla nel calendario. Non solo, se venisse imboccata questa via è facile ipotizzare che ci saranno altre gare rinviate e che quindi dovranno essere riprogrammate. Il calendario è complesso, visto che la prossima estate si giocheranno gli Europei, e diventa quasi impossibile trovare diversi slot per infilare partite.

Ipotesi playoff - Il campionato deve essere portato a termine ed il tema playoff non è più un tabù per i vertici della Lega, con tanto di studi già in atto per arrivare ad un doppio piano alternativo da sottoporre ai club in tempi abbastanza ridotti. La post-season, eventualmente, scatterebbe dopo il girone di andata, una volta constatata l’impossibilità di concludere il campionato in maniera regolare. Il rinvio di Juve-Napoli aumenterebbe le probabilità di uno scenario di questo genere.

09.00 - Oggi attesa la decisione - C'è grande attesa per la sentenza del giudice sportivo sulla gara non disputata fra Juventus e Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport il club bianconero si aspetta la vittoria a tavolino, mentre la società azzurra vuole giocarla senza sanzioni

"Mi aspetto una decisione saggia. Farà giurisprudenza? Non c'è dubbio, infatti sto attendendo anche io…". Ha detto ieri il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. I vertici della Lega serie A invocano il regolamento, sottolineando che sia stato condiviso da tutti. Se il Giudice Sportivo deciderà per il rinvio, il rischio è che anche altre squadra pretenderanno un trattamento identico a quello del Napoli. L'Inter, per esempio, si appresta ad affrontare il Milan con 6 positivi.

--- MERCOLEDI' 14 OTTOBRE ---

19.38 - Ronaldo in quarantena a Lisbona CMTV, televisione portoghese, ha intercettato Cristiano Ronaldo al balcone di un hotel del centro sportivo della Federazione portoghese dedicato al settore giovanile. Sarà lì, a Lisbona, che il 7 della Juventus affronterà la positività al Covid-19. Questa è l'ultima informazione raccolta dalla stampa lusitana sulla quarantena di CR7.

17.56 - Finisce l'isolamento fiduciario in casa Napoli - Comunicato ufficiale in casa Napoli, quello più atteso da squadra e tifosi. Si chiude oggi l'isolamento fiduciario della squadra dopo i casi di positività che hanno impedito agli azzurri di giocare la sfida di campionato contro la Juventus: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!".

16.16 - Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 - A darne notizia la federazione portoghese dopo l'ultimo giro di tamponi: "Il nazionale portoghese sta bene, è senza sintomi e in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori hanno eseguito nuovi test questo martedì mattina, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio".

14.40 - De Laurentiis e Agnelli entrambi a Milano per l'Assemblea di Lega - Il presidente del Napoli quest'oggi a Milano incontra per la prima volta il numero uno della Juventus Andrea Agnelli dopo quanto accaduto quasi due settimane fa in occasione di Juventus-Napoli, partita non disputata a causa della mancata presenza della squadra di Gattuso a Torino dopo le disposizioni dell'Asl di Napoli. I due presidenti sono infatti a Milano per l'Assemblea di Lega che deciderà il futuro dei diritti tv.

11.20 - Il Napoli si appella all'articolo 55 per evitare il 3-0 a tavolino - Continua l'attesa per il verdetto su Juventus-Napoli, la gara che non si è giocata e che in questo momento non ha ancora un risultato, neanche a tavolino. Il punto su cui fanno forza le argomentazioni difensive del Napoli, le cui memorie sono state analizzate dai colleghi de Il Mattino, per evitare il 3-0 e il conseguente punto di penalizzazione, è l'art. 55 delle NOIF: in particolare, prevede la causa di forza maggiore (la cui declaratoria è di competenza del Giudice Sportivo) quale eccezione per poter evitare le conseguenze previste in caso di mancata partecipazione alla gara. Una circostanza che il club azzurro ritiene di aver provato in virtù delle indicazioni ricevute dall'Asl.

10.20 - Tutti negativi i tamponi del Napoli - Buone notizie da Napoli, visto che, dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato al gruppo squadra nella giornata di ieri, non sono stati riscontrati casi di Coronavirus. Ecco il comunicato del club azzurro: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra".

-- MARTEDÌ 13 OTTOBRE --

20.40 - Avv. Chiacchio: "-1? Col 3-0 è automatico" - Il noto avvocato commenta la vicenda: “Per quanto di mia conoscenza, il punto di penalizzazione è la pena accessoria del 3-0. Il procedimento per il protocollo non confluisce davanti al Giudice Sportivo. Nel caso ci sia stata una violazione del protocollo dovrà essere giudicata in altra sede. Il Giudice se accoglierà il ricorso del Napoli riconoscerà la forza maggiore, poi avvertirà la Lega che dovrà rinviare la gara".

18.18 - Preziosi: "Sono curioso anche io" - Il presidente del Genoa ha analizzato il caso a Gr Parlamento: "Non so come andrà a finire. Un intervento della Asl, interpellata o no, c’è stato e bypassa regole e protocolli. La procura sta indagando sui comportamenti e questo è un altro discorso, potrebbe esserci anche una penalizzazione, non lo so. Sono curioso anche io".

17.23 - Lo Monaco: "Fatto un patatrac, bastava buonsenso" - Il consigliere federale ha commentato nuovamente la vicenda: "Con Juventus-Napoli è stato fatto un gran patatrac, bastava un po' di buonsenso. I calciatori devono stare attenti perché l'ultima soluzione è fermare totalmente il calcio. Quando capita qualcosa di delicato si va a gestire e si cerca di continuare affrontando lo spauracchio".

15.56 - Tavecchio: "Se l'ASL è intervenuta, c'è discrasia tra poteri" - Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com , Carlo Tavecchio ha parlato anche del caos tra Juventus e Napoli. "Se come dicono sia vero, che l'ASL è intervenuta, c'è una discrasia tra i poteri dello stato. Un conto è il Ministero della Salute ma nel protocollo pare che ci fosse la possibilità dell'ultima parole dell'Azienda Territoriale. Se è intervenuta, è un problema di non poco conto. Chi si prende la responsabilità di andare contro? L'accordo coi club però così salta.. Non si capisce da dove iniziare. In un sistema paese non può mancare come manca adesso il manico!".

13.37 - Entro oggi il deposito di memorie aggiuntive - Da qualunque punto lo si guardi, Juventus-Napoli resta un caso che finirà per fare giurisprudenza. Il giorno del verdetto s’avvicina "rumorosamente" - sottolinea il Corriere dello Sport - perché nel silenzio che circonda rimane l’eco di una decina di giorni che hanno alimentato il caos, e mercoledì, quando il giudice sportivo deciderà - leggendo le eventuali memoria da accludere entro oggi - si scoprirà cosa dica il calcio e quanto invece sia prioritario l’ordinamento giuridico, dove cominci il "potere" delle ASL e se un protocollo possa eventualmente aggirarle o evitarle di subirle.

00:13 - Ferlaino: "Con me e Boniperti la partita si sarebbe giocata" - Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ della situazione vissuta dal calcio italiano e della mancata disputa di Juventus-Napoli: “Il calcio ha dei problemi grandissimi, speriamo che si riesca a finire il campionato perché altrimenti non ci sarebbero più i soldi degli sponsor e delle tv. Gravina è un grande personaggio, io spero che la sua preparazione riesca a far superare questa crisi del calcio italiano. Il protocollo è perfetto, ma c’è questa frase che permette ‘intervento statale e regionale. In Italia ci sono 31 Asl, quindi alla fine ognuno fa quello che vuole. Chi ha sbagliato in Juve-Napoli? Forse tutti o nessuno, Agnelli ha sbagliato a fare quell’intervista, i suoi illustri avi non avrebbero mai fatto quell’intervista. Con Ferlaino e Boniperti presidenti sicuramente quella partita si sarebbe giocata”.

--- LUNEDI' 12 OTTOBRE ---

22:57 - Marchisio: "Juve-Napoli andava rinviata" - Claudio Marchisio, grande ex bianconero e ora opinionista per Rai Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Rai 3 di Juve-Napoli, match che non è stato disputato per via dello stop imposto agli azzurri dalla Asl di Napoli. L'ex centrocampista si è espresso a favore del rinvio: “Juve-Napoli era un problema perché il Napoli aveva giocato appena pochi giorni prima col focolaio del Genoa, la salute degli atleti non è protetta. Lo spogliatoio diventa una famiglia conosci persone da paesi e religioni diverse si instaura rapporto di fiducia. Tornassi indietro avrei voluto prendere io posizione e difendere i diretti interessati".

15.47 - Guerra: "Il protocollo va aggiornato - Ranieri Guerra, vicedirettore dell'OMS e membro del CTS, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul tanto discusso protocollo anti-Covid: "Il problema è conoscere ciò che succede in tutti gli altri Paesi. Sarebbe auspicabile che la Fifa studiasse un protocollo comune. Poi le situazioni sono diverse. Una cosa ora è giocare in Francia con 20mila contagi al giorno e un’altra in Italia con 5mila. Certamente è l'autorità locale che decide. Siamo in attesa di proposte da parte della Federcalcio di cui ha peraltro parlato anche il suo presidente. Purtroppo il protocollo va aggiornato man mano che i numeri cambiano".

11.35 - Da regolamento 3-0 a tavolino, ma la politica preme - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione: secondo Figc e Lega Serie A, l’intervento delle Asl può avvenire se la situazione dei contatti e le condizioni degli ospedali in loco sono così critiche da suggerire restrizioni. E non era il caso dello scorso weekend, quando il Napoli con due contagiati avrebbe potuto e dovuto seguire il protocollo: creare la bolla, eseguire i tamponi e partire con i soli negativi per Torino. Ma è stata creata la bolla? Sta indagando la procura federale, ma dai primi riscontri pare di no. Sarebbe una violazione al protocollo che avrebbe innescato l’intervento della Asl, visto che senza bolla i giocatori sono normali cittadini. Questo porterebbe quindi al 3-0 a tavolino. Ma la politica preme. L’idea che il parere di una Asl possa essere ignorato dal calcio non piace.

10.28 - ADL convinto di aver agito nella legalità - Il Napoli, in attesa della sentenza che arriverà in settimana, resta convinto di aver agito nella legalità e non è intenzionato ad accettare alcuna sanzione, dal momento che lo stop è arrivato da un'autorità locale. Il Corriere dello Sport scrive oggi in edicola che ora si racconta di vertici e telefonate ministeriali, di possibili alternative anche immediate per giocare la partita: ipotesi posticipo al lunedì sera (dopo aver eseguito altri esami ovviamente in casa Napoli) stroncata dall'intasamento del calendario internazionale.

10.01 - Scontro ADL-Agnelli - Tra Juventus e Napoli si prevede un'aspra battaglia legale e la tensione è destinata a crescere. Difficile che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli possa ricomporsi in tempi brevi, anche perché nelle ore che hanno preceduto il fischio d'inizio della gara poi mai giocata tra i due presidenti c'era stato uno scambio di sms infuocato. Come raccontato dal numero uno bianconero domenica scorsa, patron De Laurentiis aveva chiesto il rinvio del match, scrivendo in privato al suo omologo juventino. "Non se ne parla proprio", la risposta di Agnelli che non aveva preso in considerazione l'ipotesi di spostare la partita, neanche di 24 ore. Soltanto dopo, poi, è intervenuta l'ASL a frenare il Napoli e, di fatto, a dar ragione ad ADL.

--- DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 ---