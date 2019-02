LIVE TMW - Rapid Vienna, Kuhbauer: "Inter più forte. 4-0 meritato"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Lorenzo Di Benedetto

Dietmar Kuhbauer, tecnico del Rapid Vienna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter in Europa League. Queste le sue parole: "Purtroppo abbiamo fatto errori che l'Inter ha sfruttato, poi è diventata dura la nostra partita. I nerazzurri sono una squadra più intelligente e più tecnica e ha meritato questo risultato così largo".

Schwab in panchina è stata una sorpresa.

"Ho optato per un giocatore più offensivo per sfruttare le sue qualità ma a prescindere da tutto per noi è stato tutto molto difficile stasera".

Avete pensato alla partita di domenica?

"Assolutamente no ma ripeto che per noi era difficile. Volevamo arrivare all'intervallo senza subire gol e sfruttare gli spazi nel secondo tempo ma le cose non sono andate così".

E' stata una stagione positiva in Europa League?

"Abbiamo fatto esperienza ma l'Inter ha molto in più di noi. La nostra squadra ha fatto comunque molto anche nelle gare precedenti, adesso dobbiamo concentrarci sul Salisburgo. Oggi i nerazzurri hanno sempre controllato la partita, hanno giocatori che valgono molto e per questo hanno un livello diverso rispetto al nostro. Anche il livello dei campionati è diversa. Dobbiamo imparare da partite come questa".

Pensa che il calcio italiano stia tornando tra i più importanti d'Europa?

"La Serie A è sulla strada giusta, l'Inter ha dimostrato tanto anche in Champions League. Dobbiamo però riconoscere che Liga e Premier League siano due campionati con squadre più forti. Quello italiano sta comunque migliorando molto, purtroppo per noi".

Qual è la lezione che avete imparato?

"Dal punto di vista tecnico c'è stato moltissimo, abbiamo visto grande qualità. Sul 2-0 abbiamo visto la differenza: l'Inter ha mantenuto la partita in mano anche se non ci aspettavamo quello che ha fatto vedere dal punto di vista fisico".

Cosa vi manca per poter competere contro l'Inter?

"Un po' più di soldi direi. La qualità tecnica dell'Inter e la velocità erano superiori alle nostre. Per loro le situazioni dove abbiamo avuto problemi erano molto più semplici da gestire".