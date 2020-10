live Riparte l'Europa League: in campo Napoli, Roma e Milan. Tutte le ultime

vedi letture

Torna l’Europa League, subito in campo tre italiane. Alle 18,55 sarà il turno del Napoli, che ospiterà l’AZ Alkmaar, e della Roma, in trasferta svizzera sul campo dello Young Boys. Chiuderà alle 21 il Milan, in casa del Celtic a Glasgow. Seguite l’avvicinamento alle gare, delle italiane e non solo, grazie alla diretta testuale di TMW.

11.32 - I precedenti del Milan - Ben dieci, in questo caso, i precedenti tra i rossoneri e gli scozzesi: il Celtic ha vinto una sola volta, il Milan sei. Tre i pareggi. In totale, il Celtic ha affrontato 27 volte altre squadre italiane: 7 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte. 16 i precedenti del Milan contro altre formazioni scozzesi (Rangers, ma anche Dundee): 10 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.

11.27 - I precedenti del Napoli - Primo confronto diretto anche in questo caso. Gli azzurri vantano un bilancio decisamente negativo contro formazioni olandesi: una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte. In equilibrio l’AZ contro le italiane: due vittorie e due sconfitte.

11.24 - I precedenti della Roma - È la prima volta che le due formazioni si confrontano. Buono lo score giallorosso contro squadre svizzere: 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Migliore, però, quello dello Young Boys contro le italiane: 4 vittorie e 2 sconfitte. Ultima a cadere, la Juventus, 2-1 a Berna nel 2018.

11.18 - Tutti negativi i tamponi del Napoli - Mentre resta alta la preoccupazione legata alla situazione dell’AZ (ma la gara si giocherà), il club azzurro in mattinata ha fatto sapere che sono risultati tutti negativi i tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra.

11.16 - I convocati del Napoli - Sono 21 i calciatori convocati da Gattuso: torna a disposizione Insigne, sempre out i positivi Zielinski ed Elmas.

11.12 - La probabile del Milan - Privo di Calhanoglu, Pioli deve ancora fare i conti con i tanti forfait in difesa, dove giocheranno Kjaer e Romagnoli. Straordinari per Ibra, occasione dal 1’ per Tonali. Qui la probabile formazione dei rossoneri.

11.08 - La probabile della Roma - Fonseca schiererà dal primo minuto Pau Lopez in porta e manderà la squadra in campo col 4-2-3-1: Peres e Spinazzola terzini, in attacco spazio a Borja Mayoral al posto di Dzeko. Qui la probabile formazione dei giallorossi.

11.04 - La probabile del Napoli - Niente turnover massiccio per Gattuso, che opterà 3-4 cambi rispetto all’ultima di campionato. Meret tra i pali, chance per Lobotka a centrocampo, si rivedranno dal 1’ anche Maksimovic e Rui. Qui la probabile formazione dei partenopei.