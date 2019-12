LIVE TMW - Roma, alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dal nostro inviato a Trigoria, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.10 - La Roma chiude l'anno domani al Franchi contro la Fiorentina: obiettivo restare in scia di Lazio, Inter e Juventus restando al quarto posto che a fine anno significherebbe Champions League. Fonseca non potrà contare su alcuni giocatori come Santon e altri infortunati di lungo corso che ritroverà nel 2020. Di seguito, invece, il live delle parole del tecnico giallorosso a cura di TMW: