LIVE TMW - Wolfsberger-Roma: formazioni ufficiali. Mancini dal 1'

17.49 - Le formazioni ufficiali - Tutto confermato in casa Roma con Pastore e Kalinic dal 1' nella sfida contro il Wolfsberger di Europa League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, con la gara che inizierà alle 18.55.

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

17,38 - Roma allo stadio - I giocatori della Roma hanno lasciato da poco l'albergo che li ha ospitati fino a poco prima dell'inizio della sfida contro il Wolfsberger per raggiungere lo stadio, come si può vedere dal profilo Twitter ufficiale del club giallorosso.

16.01 - Tegola Florenzi, c'è Santon - Aggiornamenti importanti sulla formazione della Roma in vista della sfida di Europa League di questa sera contro il Wolfsberger. Secondo quanto riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport, infatti, Florenzi ha accusato un attacco influenzale nella notte e dovrebbe dare forfait. Al suo posto probabile Santon.

15.38 - Forfait Pau Lopez - Arrivano conferme da Sky Sport: l'estremo difensore titolare della Roma Pau Lopez non scenderà in campo questa sera contro il Wolfsberger nella seconda sfida stagionale in Europa dei giallorossi. Il portiere, infatti, soffre di un piccolo risentimento muscolare e Fonseca ha deciso di preservarlo in ottica prossimi impegni: al suo posto, ovviamente, ci sarà Antonio Mirante, all'esordio stagionale.

15.20 - La carica di Nikola - Ancora un tweet di Nikola Kalinic - chiamato a scendere in campo nella formazione titolare stasera contro il Wolfsberger. L'attacco di Fonseca sarà poi composto da Zaniolo, Pastore e Kluivert (nel 4-2-3-1).



14.52 - "Una squadra competitiva" - Federico Fazio, difensore della Roma, scenderà questa sera in campo dal 1': "È importante questa tappa per fare una squadra competitiva. Dobbiamo continuare in questa crescita e vincere a Graz - sottolinea l'argentino ai canali ufficiale del club -. Col Borussia Mönchengladbach abbiamo visto che hanno fatto una grande partita, non bisogna sottovalutare gli avversari in questa competizione, una competizione molto bella. Se vogliamo continuare questo percorso di crescita bisogna vincere domani. Sempre con rispetto e con la voglia di vincere".

14.18 - Ecco l'ex Konsel - L'ex portiere austriaco della Roma, Michel Konsel, parla a TMW commentando la sfida di questa sera: "È una sorpresa anche per noi, nonostante in questi due anni la squadra stia facendo piuttosto bene e lo si vede anche in questo campionato. Ciò che impressiona è il modo in cui i giocatori fanno pressing, praticamente a tutto campo. Non ho mai visto una simile intensità. Fisicamente sono fortissimi e sarà difficile per la Roma, anche se è naturalmente la favorita alla vittoria". ( Clicca qui per leggere l'intervista integrale! )

13.34 - Sette mesi fa - L’ultima volta dal via è stato sette mesi fa, Atletico-Leganes 1-0 del 9 marzo scorso. Quel giorno al centro dell’attacco della formazione di Simeone c’era proprio Nikola Kalinic, l’uomo che stasera guiderà l’attacco della Roma nella gara di Graz. Finora Kalinic in giallorosso ha giocato in tutto 31 minuti, gli spezzoni finali delle gare con Istanbul Basaksehir e Atalanta. "Sono pronto per un’altra notte europea", ha detto ieri il centravanti di riserva della Roma. Che domani andrà a caccia anche di quel gol che gli manca dallo scorso 16 gennaio, la rete iniziale di un Atletico-Girona 3-3 che sentenziò la clamorosa eliminazione dei colchoneros in Coppa del Re.

13.07 - Parla Fonseca - Il tecnico della Roma presenta così a Sky Sport la sfida: "Sappiamo che questa partita è pericolosa. Il Wolfsberger è una squadra che può creare fastidi in contropiede che ha fatto 4 gol al Borussia Moenchengladbach. Parliamo di una squadra forte. Kolarov e Dzeko hanno giocato tutte le partite, sono un po' stanchi ma vediamo se giocheranno o no".

12.41 - Kalinic è pronto - Questo il tweet di Nikola Kalinic, uno dei protagonisti attesi per la sfida di questa sera:



12.32 - Le probabili formazioni - Dovrebbe esserci turnover in porta, con Mirante al posto di Pau Lopez a difendere i pali nel consueto 4-2-3-1. Davanti all'ex Betis, possibile turnover con Smalling in panchina. Sulle fasce Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. A riposo Kolarov, mentre Zappacosta, rientrato tra i convocati, dovrebbe accomodarsi soltanto in panchina. A centrocampo dovrebbe rifiatare Veretout. Torna invece titolare Cristante accanto a Diawara. Sulla trequarti, l'allenatore portoghese deve iniziare a fare i conti con le pesanti assenze di Pellegrini e Mkhitaryan. Le soluzioni sono obbligate, data anche le lungodegenze di Perotti e Under. Zaniolo e Kluivert saranno gli esterni offensivi, mentre Pastore avrà il compito di ispirare Kalinic.

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Jesus, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

12.00 - Dopo il convincente esordio europeo contro il Basaksehir, la Roma è attesa in Europa League dalla trasferta in Austria contro il Wolfsberger. Si giocherà a Graz, con gli austriaci che hanno già sorpreso tutto andando a vincere in casa del Borussia Moenchengladbach alla prima giornata. Paulo Fonseca deve fare i conti con gli infortunati eccellenti come Pellegrini e Mkhitaryan, ma ottenere un successo sarebbe fondamentale per il proseguio del cammino europeo. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida (fischio d'inizio alle 18.55)!