Abbiamo vinto questa finale e ho giocato finalmente 90 minuti, al contrario dell'anno scorso. Non è stata una prestazione grandiosa, ma siamo stati bravi e abbiamo fatto contento il pubblico". Parole e pensieri di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool che ha rilasciato una intervista ai microfoni della 'Rai' durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League 2018/19. "In questo momento il VAR mi piace, devo dire e sono contento di aver vinto - prosegue -. Dopo tutta questa fatica e dopo tutte queste trasferte questo è il premio più bello, anche da egiziano aver ottenuto questo risultato è per me una cosa fantastica".