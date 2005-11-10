TMW Lucumi-Juve, Carnevali: "Ha una clausola da 28 milioni. Per noi ha un valore diverso"

Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha parlato a margine della cerimonia d'apertura del calciomercato. Ecco le sue parole ai media presenti, tra cui Tuttomercatoweb:

A che punto siete con il Bologna per Lucumi?

"In questo momento è tutto fermo, anche perché Lucumi ha una clausola rescissoria di 28 milioni. Noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni".

E fronte sessioni si muove qualcosa?

"Avremo tutto il tempo. Credo che oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni".