Lukaku, nuovo problema per la Juve: Pochettino non convinto di volere Vlahovic al Chelsea

vedi letture

Ormai sono settimane che si parla dell'eventualità di uno scambio, più un conguaglio economico in favore dei bianconeri, tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, attaccanti rispettivamente di Juventus e Chelsea. L'ostacolo è ovviamente l'accordo tra i due club, che ancora non è stato trovato, mentre per quanto riguarda Big Roma ha già da tempo stretto la mano alla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, un altro problema potrebbe sorgere dal fatto che Mauricio Pochettino, nuovo tecnico dei Blues, non sia del tutto convinto di aggiungere il serbo ex Fiorentina alla propria rosa, che vanta già tanti attaccanti, tanti giovani e tanti fuoriclasse. Per questo quindi, qualora l'ex Tottenham non dovesse convincersi, il Chelsea non acquisterebbe Vlahovic, che rimarrebbe così in Serie A.