Malagò: "Sarebbe stato assurdo non prendere la tessera della FIGC. Ovvio che mi candido"

Giovanni Malagò ha chiarito la propria posizione in vista delle elezioni federali del 14 dicembre. L'attuale commissario della Figc, intervenuto a Napoli a margine dell'evento alla Fondazione Foqus 'Cultura e democrazia', ha parlato della tessera presa con il Circolo Canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di Calcio a 5.

"A questo punto, dopo quello che è successo, sarebbe stato assurdo non prenderla. Tutto qui". Queste le parole di Malagò, che ha poi confermato la volontà di candidarsi alla guida della Federcalcio. Al momento, infatti, è l'unico candidato in vista dell'appuntamento elettorale del 14 dicembre. "Io mi candido - ha aggiunto - Ovviamente, c'è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto".

Infine, Malagò ha risposto anche a una domanda relativa a Euro 2032 e al possibile ruolo di Napoli nell'organizzazione della competizione. Il commissario della Figc ha mostrato fiducia sulle prospettive del capoluogo campano: "Mi sembra ci siano tutti i presupposti per essere protagonista".