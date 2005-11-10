Manchester United, Bruno Fernandes: "Momento difficile per noi, non riusciamo ad uscirne"

Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes è intervenuto nel postpartita della sfida di Champions contro il Como per analizzare la pesante sconfitta rimediata. Di seguito le sue parole a Sky Sport:

"È un momento molto difficile per noi. Non stiamo ottenendo i risultati che vogliamo. Non riusciamo ad uscirne e dobbiamo fare qualcosa per farlo. A nessuno piace uscire dal campo, specialmente con quel risultato. È stata una partita difficile per noi, era impossibile tenere la palla, loro sono stati coraggiosi nel pressing mentre noi non l'abbiamo mai fatto. Tutti devono capire che non siamo più nel passato e dobbiamo guardare al futuro per creare qualcosa nel presente. Ci si concentra troppo su quello che abbiamo fatto in passato. Quando sei qui pensi sempre a vincere trofei e partite, ma negli ultimi anni è stato difficilissimo".