Il Manchester United affonda, Carrick: "Mi dispiace per i tifosi. Futuro? Non so cosa accadrà"
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Matteo Selli
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21.10.2026 21:26Serie A
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Micheal Carrick, allenatore del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League contro il Como. Di seguito le sue parole:
"Mi dispiace per i tifosi, hanno speso tanti soldi per viaggiare. Lo United gioca in Champions e vedere questa prestazione è una grandissima delusione per loro. Non possiamo giocare così, come collettivo è qualcosa che non va bene. In questo momento siamo lontani dal livello del Manchester, ma questa squadra ha dimostrato di poter ottenere grandi risultati. Dobbiamo fare molto meglio. Stasera non conto io, non so cosa accadrà, ma non sono io al centro di questa situazione. L'importante è questo club e quello che rappresenta, noi non siamo stati all'altezza".
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