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Mario Gila su Yamal: "Una follia che sia così forte. Ne parlerò con Cardinale per il Milan"TMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:55Serie A
autore Giacomo Iacobellis
03.10.2026 20:55Serie A
Il difensore spagnolo ha elogiato il giovane talento del Barcellona e della Roja, scherzando anche sul suo possibile futuro in maglia rossonera.
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Intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, edizione 2026, il difensore rossonero Mario Gila ha scherzato anche sul suo connazionale Lamine Yamal e un suo possibile futuro tra le fila del Milan, scenario in questo momento alquanto improbabile. Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo sul campione del Barça.
Mario Gila e il sogno Yamal-Milan
Yamal merita il Pallone d'Oro?
"Sì, lui è davvero molto forte. Può aiutare tanto la Spagna, è giovanissimo. È una follia che sia così forte. Gioca per divertirsi, questo lo aiuta ad essere molto costante".
Dalla platea urlano: "Portalo al Milan!"
"Magari! Ne parlerò con Cardinale (ride, ndr)".
Fonte: Dagli inviati, Lorenzo Marucci e Daniele Najjar
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