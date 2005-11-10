Gila e il retroscena su Modric: "Al Real si lamentava delle mie entrate in allenamento"

Il difensore del Milan, Mario Gila, ha raccontato anche un curioso aneddoto su Luka Modric, suo compagno prima al Real e ora in rossonero, nel suo lungo intervento di oggi al Festival dello Sport di Trento. Di seguito la risposta dello spagnolo dal palco.

Il retroscena di Mario Gila su Modric

"Sono stato 3-4 mesi con la prima squadra al Real Madrid e Carlo Ancelotti mi ha fatto esordire. Non sono stato in campo con lui, ma negli allenamenti era pazzesco. Gli ricordo spesso una cosa: io andavo ad allenarmi come ragazzo della Primavera, ma andavo cattivo, ero 'ignorante', non pensavo al fatto che non dovessi rischiare di fare male. Una volta feci un paio di entrate dure su Rodrigo. E Modric disse ad Ancelotti: 'È sempre lo stesso, Carlo'. E il mister venne da me a dirmi: 'Guarda che Modric sta dicendo che entri duro...'. Allora oggi ridiamo di questo. Ha vinto sei Champions, ma è tranquillo e da lui impari tanto".